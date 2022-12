SMS se stávají minulostí, ukazují data Vodafonu ze Štědrého dne

Na Vánoce před třiceti lety síť Vodafonu přenesla první SMS světa, v posledních letech ale obliba textovek klesá. Během letošního Štědrého dne si jich uživatelé mezi sebou poslali zhruba 6 milionů, což je ve srovnání s rokem 2013 o zhruba dvě třetiny méně. Síť Vodafonu letos o Vánocích spojila téměř 12 milionů hlasových hovorů. Datový provoz narůstá kontinuálně – letos uživatelé využívali data o 33 % více než loni. Do statistik promluvil i pokračující konflikt na Ukrajině, z cizinců v ČR letos využilo sítě Vodafone nejvíce Ukrajinců.

Síť Vodafonu spojila zhruba 12 milionů hovorů, jejich počet oproti loňsku stoupl o jedno procento. Nejvíce pak lidé telefonovali dopoledne mezi 10. a 11. hodinou, tedy předtím, než usedli ke sváteční tabuli. Ačkoliv hlasový provoz oproti předchozím Vánocům zůstal téměř stejný, opět vzrostl poměr počtu hovorů realizovaných přes službu VoLTE. Téměř dvě třetiny všech hovorů byly již uskutečněny přes LTE síť.

Využití SMS každoročně klesá, protože zákazníci používají i jiné možnosti elektronické komunikace, jakou jsou hovory přes internet, komunikace přes sociální sítě a další formy instant messagingu. To potvrdil i nárůst datových služeb o 33 % v porovnání s předchozím rokem. Největší datový provoz byl zaznamenán mezi 21. a 22. hodinou. Počet odeslaných MMS pak během Štědrého dne za posledních šest let klesl téměř na polovinu, do oficiálních statistik Vodafonu se tedy letos poprvé multimediální zprávy nepropisují.

Díky válce na Ukrajině bylo letos poprvé nejvíce zahraničních SIM karet připojených do sítě Vodafonu právě ukrajinských. Taktéž nejvíce hovorů do zahraničí bylo uskutečněno na Ukrajinu.

Spojené hovory

Suma za den – 11 960 638 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 1 %)

Hodnota ve špičce – 1 373 770 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 2 %)

Hodina s nejvyšším provozem: 10:00 – 11:00

Datový provoz

Suma za den [TB] – 1 374 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 33 %)

Hodnota ve špičce [TB] – 84,6 (srovnání s předchozím rokem – nárůst o 31 %)

Hodina s nejvyšším provozem: 21:00 – 22:00

SMS odeslané z mobilu

Suma za den – 6 090 047 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 18 %)

Hodnota ve špičce – 10 442 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 19 %)

Minuta s nejvyšším provozem: 10:00 – 10:01

Všechny SMS – z mobilů a aplikací

Suma za den – 7 974 304 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 17 %)

Hodnota ve špičce – 15 496 (srovnání s předchozím rokem – pokles o 16 %)

Minuta s nejvyšším provozem: 10:01 – 10:02

Návštěvníci z následujících zemí strávili Štědrý den v Česku:

Ukrajina Švédsko Německo Francie Dánsko Polsko Velká Británie Rakousko Slovensko Belgie

Volání do zahraničí (top destinace)

Ukrajina Slovensko Německo Polsko Rakousko Itálie Rumunsko Francie Španělsko Velká Británie