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Šmelina se nevyplácí: zájem o iPhone Duo od překupníků je mizivý, slušně na něm prodělávají

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 7. 11. 12:00
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iPhone Duo v zavřeném a otevřeném stavu
  • iPhone Duo je již nějakou dobu v prodeji, ale jeho dostupnost má k ideálu daleko
  • Do hry proto vstupují různí překupníci a šmelináři, kteří se na něm snaží vydělat
  • Jenže se ukazuje, že to u prvního skládacího telefonu od Applu úplně nefunguje

Když vyjdou nové iPhony, situace s dostupností je vždy podobná. První vlna je rychle pryč, a to i z toho důvodu, že na ni cílí překupníci. Ti se snaží nakoupit co možná nejvíce kusů telefonu, aby je mohli nedočkavým zájemcům, na které se nedostalo, prodat s nemalým ziskem. Obdobná situace se očekávala také s příchodem iPhonu Duo, jenže to vypadá, že překupníkům s tímto telefonem pšenka moc nekvete.

Sekundární trh s iPhony Duo nefunguje

Když se blížilo zahájení prodeje iPhonu Duo, tak se očekávalo, že část kusů prodaná v první vlně se ocitne zpět na trhu. Přeprodej opravdu ze začátku fungoval a první kousky se prodávaly za vysoké částky, ale sekundární trh s touto skládačkou až překvapivě rychle zkolaboval. Přeprodeje se ve velkém dějí hlavně v Číně, kde spekulanti skupovali tuto novinku ve vysokých počtech.

iPhone Duo v modré a bílé variantě
iPhone Duo v modré a bílé variantě

Omezená nabídka měla přirozeně vytvořit vysokou poptávku a tito překupníci spoléhali na to, že exkluzivita jim zaručí obrovské přirážky a snadno na iPhonu Duo vydělají. To se ale tak úplně nestalo, a jakmile se tento telefon dostal mezi více uživatelů, poptávka u těchto pochybných prodejců, kteří se snaží obohatit na překupu, velmi rychle opadla.

Co může za takový propad zájmu?

Ačkoliv byli uživatelé brzy po premiéře z nového iPhonu Duo nadšeni, postupem času se začaly objevovat první porodní bolesti a zájem poměrně dost ochladl. Mezi ně patří například špatně optimalizované aplikace a samozřejmě také problémy s pantem, které dělají z každého nákupu mimo hlavní prodejní kanály sázku do loterie.

Situace se dostala tak daleko, že většina překupníků na iPhonech Duo dokonce ztrácí peníze, tedy že je prodávají za méně než za kolik je nakoupili. Za menším zájmem u těchto pochybných prodejců stojí také nedávné zlepšení dostupnosti (alespoň tedy v Číně) a vypadá to, že kdo zůstane při přeprodeji na nule, tak si může gratulovat.



iPhone Duo v otevřeném stavu



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iPhone Duo není pro všechny

Spousta potenciálních zájemců se nechala odradit také vysokou pořizovací cenou. Základní model sice stojí podobně, jako ostatní skládačky, ale u vyšších verzí skáče cena dramaticky nahoru, a pokud tito prodejci nakoupili modely s vysokou pamětí a ještě si na nich narazí, není s podivem, že je nemůžou prodat. Ukazuje se, že spekulativní hromadění obdobných novinek s vidinou vysokého zisku se ani zdaleka nevyplácí tak, jako v minulosti.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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