iPhone Duo válí v testu odolnosti, už má za sebou přes 260 tisíc ohnutí

- Kolikrát se zvládne iPhone Duo ohnout, než se rozbije? Takovou otázku si položili redaktoři CNET
- Sestavili speciální stroj, který otevírá a zavírá historicky první skládačku od Applu
- Po osmi dnech má na svém kontě přes 260 tisíc ohnutí a ještě nekončí
Odolnost ohebných smartphonů je velké téma nejen u potenciálních zákazníků, ale také u samotných výrobců. Z principu věci jsou skládačky náchylnější na mechanické poškození a dříve či později některá z jejich částí selže, což vyústí v drahou opravu či rovnou nákup nového telefonu. To je poměrně nešťastná situace ve chvíli, kdy se tak stane příliš brzy. Obavy z toho, že první skládačka od Applu, tedy iPhone Duo, na tom nebude s odolností nejlépe, byly poměrně vysoké – celou záležitost ale vzali do rukou novináři ze serveru CNET a rozhodli se pro vlastní test.
Ohybů zvládne Duo poměrně hodně
Ten spočívá v tom, že jedno zařízení iPhone Duo umístili do speciálního zařízení, které má jediný úkol – pořád dokola ohebný smartphone ohýbat. Jedná se o replikování testu odolnosti kloubu a displeje, kterými procházejí všechny skládačky, nicméně velmi často v uzavřených laboratorních podmínkách jednotlivých výrobců. Ti tu a tam dají nahlédnout do toho, jak jejich testování funguje, avšak na zveřejnění celého jednoho testu, notabene prostřednictvím živého vysílání, můžeme zapomenout.
Právě proto je veřejné testování serveru CNET poměrně unikátní, a to také proto, že testovací stroj si vyrobili sami. Kdo by čekal, že se Duo odporoučí už po pár desítkách tisíc ohnutí, má bohužel po radosti – iPhone Duo v testu CNETu má aktuálně za sebou osm dní testování, v rámci kterého zvládl 260 tisíc otevření a zavření, přičemž server s testováním ještě neskončil. Devátý den začíná se zveřejněním tohoto textu, tudíž ve chvíli, kdy jej čtete, má testovací iPhone Duo za sebou více než 260 tisíc ohnutá.
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Apple žádné oficiální číslo, kolik by měl iPhone Duo vydržet rozložení a složení, nezveřejnil. Nezávislé testování zmiňuje jako první hranici 75 tisíc ohybů, než se projeví první problémy, avšak v praxi se jedná o přibližně 41 otevření a složení denně v průběhu pěti let, což je pro řadu uživatelů nerealistický scénář. Na druhou stranu iPhone Duo patrně nikdo z nás nebude používat v ideálních laboratorních podmínkách a například vystavování zařízení vyšším či nižším než doporučeným provozním teplotám a vlhkosti může mít na odolnost negativní dopad, obzvláště po několika letech provozu.