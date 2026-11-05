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Detailní rozborka matné nanotextury iPhonu Duo: reálná inovace, nebo marketingový trik?

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 5. 11. 15:00
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iPhone Duo v akci
  • Jednou z hlavních předností iPhonu Duo je minimální předěl v ohebném displeji
  • Apple dosáhl minimalizace této rýhy mimo jiné použitím matné nanotextury
  • Jde ale skutečně o pokročilou technologii, nebo jen matnou fólii se vzletným názvem?

Asi žádný telefon nebudí tolik kontroverzí jako iPhone Duo. Na jednu stranu jde o technologicky velmi pokročilý přístroj, na který čekaly miliony uživatelů, na stranu druhou je to však skládačka, která v mnoha ohledech za konkurencí zaostává. Jednou z předností této novinky patřící mezi nejlepší v segmentu je ohebný displej s minimálním předělem, čehož Apple dosáhl použitím matné nanotextury. Server iFixit ji podrobil detailnímu testu.

Reálná inovace, nebo marketingový trik?

Apple se umí ve světě marketingu a vzletného pojmenovávání víceméně obyčejných věcí pohybovat s grácií sobě vlastní. Technologie ProMotion je vlastně jen LTPO displej a za označením Retina se ukrývá displej s vysokou hustotou pixelů. Nejde tedy o nic, co by nepoužívali i jiní výrobci, jen bez speciálního pojmenování.

Displeje iPhonu Duo
Displej iPhonu Duo kryje matná nanotextura

Je matná nanotextura, kterou Apple používá u ohebného displeje iPhonu Duo, podobný případ? Na to se podívali experti ze serveru iFixit a porovnali ji s dalšími technologiemi obdobného rázu. V detailním porovnání pod mikroskopem experti postavili matnou nanotexturu proti běžné matné fólii a čtečce knih s e-ink displejem.

Nanotextura pod drobnohledem

Všechny tyto tři technologie byly zkoumány mikroskopem Evident DSX2000 a rozdíl mezi nimi byl jasně patrný už při malém zvětšení. Zatímco textura e-ink displeje rozmazává vše pod sebou a zvýrazňuje samotný obsah, matná fólie zase zjemňuje pixely a zhoršuje ostrost. Matná nanotextura od Applu se ale chová úplně jinak a propouští mnohem více detailů.

Při bližším pohledu je jasné, proč tomu tak je – vzor nanotextury je mnohem menší a výrazně ostřeji definovaný než u klasické fólie. Lze předpokládat, že tato struktura umožňuje zachovat jemné detaily, které jí projdou a zároveň maskuje nerovnosti, tedy rýhu uprostřed ohebného displeje. Nanotextura se tedy chová jinak než klasická matná fólie i než e-ink displej.



iPhone Duo v akci



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Nejde jen o marketing

Z tohoto porovnání je jasné, že nanotextura není jen marketingovým označením matné fólie, ale jinou technologií, která funguje na odlišném principu. Má jinou fyzickou strukturu (je jemnější a preciznější), díky čemuž dosahuje kompromisu, který běžné fólie ani e-ink displej nenabízejí. Umí eliminovat odlesky, ale zároveň degraduje ostrost obrazu mnohem méně než zbývající dvě technologie.

Hardwarové parametry iPhone Duo

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 27, čipset: Apple A20 Pro, 2nm, hexa-core, 2× GHz high performance + 4× GHz, GPU: Apple GPU (7 jader), RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024/2048 GB, pam. karta:
Rozměry: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm (rozložený), 117,8 × 84,1 × 11,3 mm (složený), hmotnost: 254 mm, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

7,6", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1878 × 2670 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4 883 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, selfie kamera: 12 Mpx multi-aspect, f/2.2, AF, 4K video, HDR, Dolby Vision HDR

Cena: 54 990 Kč

Kompletní specifikace
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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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