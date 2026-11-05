Detailní rozborka matné nanotextury iPhonu Duo: reálná inovace, nebo marketingový trik?

- Jednou z hlavních předností iPhonu Duo je minimální předěl v ohebném displeji
- Apple dosáhl minimalizace této rýhy mimo jiné použitím matné nanotextury
- Jde ale skutečně o pokročilou technologii, nebo jen matnou fólii se vzletným názvem?
Asi žádný telefon nebudí tolik kontroverzí jako iPhone Duo. Na jednu stranu jde o technologicky velmi pokročilý přístroj, na který čekaly miliony uživatelů, na stranu druhou je to však skládačka, která v mnoha ohledech za konkurencí zaostává. Jednou z předností této novinky patřící mezi nejlepší v segmentu je ohebný displej s minimálním předělem, čehož Apple dosáhl použitím matné nanotextury. Server iFixit ji podrobil detailnímu testu.
Reálná inovace, nebo marketingový trik?
Apple se umí ve světě marketingu a vzletného pojmenovávání víceméně obyčejných věcí pohybovat s grácií sobě vlastní. Technologie ProMotion je vlastně jen LTPO displej a za označením Retina se ukrývá displej s vysokou hustotou pixelů. Nejde tedy o nic, co by nepoužívali i jiní výrobci, jen bez speciálního pojmenování.
Je matná nanotextura, kterou Apple používá u ohebného displeje iPhonu Duo, podobný případ? Na to se podívali experti ze serveru iFixit a porovnali ji s dalšími technologiemi obdobného rázu. V detailním porovnání pod mikroskopem experti postavili matnou nanotexturu proti běžné matné fólii a čtečce knih s e-ink displejem.
Nanotextura pod drobnohledem
Všechny tyto tři technologie byly zkoumány mikroskopem Evident DSX2000 a rozdíl mezi nimi byl jasně patrný už při malém zvětšení. Zatímco textura e-ink displeje rozmazává vše pod sebou a zvýrazňuje samotný obsah, matná fólie zase zjemňuje pixely a zhoršuje ostrost. Matná nanotextura od Applu se ale chová úplně jinak a propouští mnohem více detailů.
Při bližším pohledu je jasné, proč tomu tak je – vzor nanotextury je mnohem menší a výrazně ostřeji definovaný než u klasické fólie. Lze předpokládat, že tato struktura umožňuje zachovat jemné detaily, které jí projdou a zároveň maskuje nerovnosti, tedy rýhu uprostřed ohebného displeje. Nanotextura se tedy chová jinak než klasická matná fólie i než e-ink displej.
Nejde jen o marketing
Z tohoto porovnání je jasné, že nanotextura není jen marketingovým označením matné fólie, ale jinou technologií, která funguje na odlišném principu. Má jinou fyzickou strukturu (je jemnější a preciznější), díky čemuž dosahuje kompromisu, který běžné fólie ani e-ink displej nenabízejí. Umí eliminovat odlesky, ale zároveň degraduje ostrost obrazu mnohem méně než zbývající dvě technologie.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm (rozložený), 117,8 × 84,1 × 11,3 mm (složený), hmotnost: 254 mm, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4 883 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: