Česko jako evropský průkopník. Apple a aplikace Záchranka přináší funkci, která zachraňuje životy

- Záchranáři v Česku začínají využívat novou funkci Emergency SOS Live Video od Applu
- Operátor může během tísňového hovoru požádat o živý přenos z kamery iPhonu
- Klíčovým integrátorem je aplikace Záchranka, novinku však mají k dispozici všichni uživatelé iPhonů
Majitelé novějších iPhonů mají v případě nouze k dispozici další možnost, jak přiblížit záchranářům situaci přímo na místě události. Do českého systému tísňové komunikace postupně přichází funkce Emergency SOS Live Video, která umožňuje operátorům zdravotnické záchranné služby požádat volajícího o sdílení živého obrazu z jeho telefonu. V některých případech přitom může jít o důležitou pomoc ve chvíli, kdy člověk nedokáže přesně popsat, co se stalo.
Záchranka vidí skrz váš iPhone
Novinka je součástí technologie Apple Enhanced Emergency Data (EED), kterou do českého prostředí integruje brněnská společnost Medical Information Technologies. Ta stojí mimo jiné za aplikací Záchranka a platformou NG-SOS. Na jejím zavádění se podílela také Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, další operační střediska se postupně připojují. S financováním dlouhodobě pomáhá Nadace Vodafone.
Princip je poměrně jednoduchý. Během tísňového hovoru může operátor zapojeného operačního střediska odeslat na iPhone žádost o sdílení živého videa. Uživatel ji následně potvrdí a záchranáři získají možnost sledovat dění na místě prostřednictvím zabezpečeného spojení. Vedle živého přenosu lze sdílet také již pořízené fotografie a videa z galerie.
Praktické využití se nabízí například při dopravních nehodách, úrazech nebo poskytování první pomoci. Operátor si může lépe představit rozsah zranění, počet zasažených osob nebo okolnosti události. Užitečné to může být také při telefonicky asistované resuscitaci, kdy záleží na správné poloze rukou i frekvenci stlačování hrudníku. Důležité je, že iPhone nezačne automaticky natáčet bez vědomí majitele. Odeslání obrazu vyžaduje jeho potvrzení.
Funkce je dostupná na iPhonech 14 a novějších s iOS 18 nebo novějším, přičemž její využití závisí také na zapojení konkrétního operačního střediska.
Nepřehlédněte
Apple Watch poprvé zachránily život v Česku: nebýt hodinek, už bych nežila, přiznává mladá žena
Sdílení klíčových informací
Emergency SOS Live Video není jedinou součástí nového systému. Technologie Enhanced Emergency Data dokáže při tísňové komunikaci předat oprávněným záchranným složkám také důležité informace o poloze zařízení. Pokud má uživatel vyplněné Zdravotní ID a povolil jeho sdílení, mohou se operátorům zpřístupnit rovněž vybrané zdravotní údaje.
Jde například o informace o alergiích, užívaných lécích nebo zdravotních problémech. V krizové situaci tak mohou záchranáři získat důležitý kontext ještě před příjezdem na místo. Uživatel kvůli tomu nemusí mít nainstalovanou aplikaci Záchranka ani v ní dokončenou registraci. Je však nutné, aby měl Zdravotní ID vyplněné na telefonu.
Kdy se dočká Android?
Také telefony s Androidem mají vlastní technologii Emergency Location Service (ELS), která při volání nebo odeslání SMS na tísňové číslo automaticky předává záchranným složkám informace o poloze zařízení. Systém využívá technologii Fused Location Provider, která kombinuje údaje z GPS, mobilních sítí, Wi-Fi a dalších senzorů telefonu. Díky tomu dokáže určit polohu přesněji než samotná triangulace mobilních vysílačů, a to i v budovách nebo husté městské zástavbě. Data se vypočítávají přímo v zařízení a odesílají autorizovaným partnerům záchranných služeb.
ELS je implementací standardu Advanced Mobile Location (AML) od Googlu a podporuje přenos dat prostřednictvím HTTPS nebo SMS. Na rozdíl od nové funkce Applu ale neslouží k živému sdílení obrazu z kamery. V Česku se přitom na podobném řešení již pracuje. Podle informací, které se nám podařilo získat od záchranných služeb, probíhá testování integrace živého videa také pro Android.
Důležitou podmínkou je však existence a správné napojení na národní endpoint, tedy centrální koncový bod, přes který probíhá komunikace mezi mobilní platformou a infrastrukturou tísňových služeb. Řešení musí zároveň respektovat příslušné technické a regulatorní požadavky. Podle Filipa Maleňáka ze Záchranky by mělo dojít ke spuštění ještě do konce roku.
Apple: Záchranka není potřeba
Stačí otevřít aplikaci Zdraví, vpravo nahoře klepnout na váš profilový obrázek a následně otevřít Zdravotní ID. Pro čtení lze tyto údaje otevřít i na zamčeném telefonu, i proto záchranáři doporučují provádět tísňové volání rovnou ze zařízení účastníka nehody. Při videohovoru se záchranou stanicí se totiž v jejich systému rovnou načte zdravotní karta poraněného člověka, a ne vaše. To samé platí i o chytrých hodinkách Apple Watch, z těch však zatím nelze provádět videohovory.
Právě propojení systémových funkcí iPhonu s českou infrastrukturou tísňové komunikace je na celé novince zajímavé. Aplikace Záchranka tak nemusí být jedinou cestou, jak se k důležitým informacím v případě nouze dostat. To samé nám potvrdili i zástupci Applu, podle kterých je velkým úspěchem to, že funkce není vázána na aplikaci Záchranka, tudíž ji má k dispozici každý s iPhonem, ne jen uživatelé Záchranky.
Česko je po Irsku první zemí EU, která tuto tísňovou funkci zavádí. Již nějakou dobu je dostupná v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii. Zástupci Medical Information Technologies nám prozradili, že již usilovně pracují na integraci i na Slovensku a v Rakousku, následovat mají další státy.