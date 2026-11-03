Proč se na iPhone Duo stále čeká měsíce? Přednost dostaly kamenné prodejny

- iPhone Duo je již nějakou dobu v prodeji, ale jeho dostupnost zůstává špatná
- Pokud se ptáte, co se stalo, tak to vypadá, že si za tuto situaci může sám Apple
- Alokoval totiž většinu vyrobených kusů do svých kamenných prodejen
Dostupnost iPhonu Duo se stále nijak zvlášť nezlepšuje. Naopak. Když si ho dnes objednáte, můžete ho očekávat nejdříve na konci ledna 2027. To platí pro všechny paměťové i barevné varianty. Mezi uživateli se ale nachází poměrně dost kusů a jak se ukazuje, kdo si šel hezky postaru postát do fronty před Apple Store, neprohloupil.
Fronta jako za starých časů
Dlouhé fronty fanoušků čekajících před prodejnami Apple Store na oficiální spuštění prodeje nových iPhonů patřily k těmto telefonům dlouhá léta. Tento fenomén postupem času ale utichl – proč by měl člověk někde mrznout například 24 hodin v kuse, když si může svůj nový iPhone v ten samý den objednat z tepla a klidu domova?
Jenže to vypadá, že v případě iPhonu Duo se tento starosvětský přístup vyplatil. Uživatelé, kteří si na něj počkali hezky postaru ve frontě, ho mají a ti, kteří objednávali online, si počkají až do ledna 2027. Co k této situaci vedlo? Dle analytika Marka Gurmana vyčlenil Apple drtivou většinu vyrobených iPhonů Duo právě kamenným prodejnám.
Skoro všechny iPhony Duo šly do klasických obchodů
Dle informací lidí velmi blízkých logistice Applu měl kalifornský gigant vyhradit až 80 % všech vyrobených iPhonů Duo do kamenných prodejen. Většina z nich se mohla spolehnout na skladové zásoby ve výši až 50 kusů a ty hlavní prodejny pak dostaly mnohonásobně víc – zde mělo být k dispozici až 250 kusů této očekávané skládačky.
Neobvykle dobře zásobená měla být také prodejna na Fifth Avenue, protože se zahájení prodeje na této prestižní adrese zúčastnili i manažeři Applu. Právě vysoké procento kusů přiřazených kamenným prodejnám vysvětluje, proč se dostupnost iPhonu Duo na webu Applu během okamžiku po zahájení prodeje propadla až na konec ledna 2027.
Posílení výroby se blíží
Apple na obří poptávku zareagoval požadavkem na navýšení výroby, nicméně aktuálně se musí potýkat se závažnějším problémem. Uživatelé začínají hlásit praskající displeje, které pravděpodobně způsobuje výrobní vada pantu. Uvidíme, zda se situace okolo iPhonu Duo a jeho dostupnosti v dohledné době nějak výrazněji zlepší.