Kolikrát už jste otevřeli iPhone Duo? Tenhle widget vám to ihned prozradí

- iPhone Duo by měl zvládnout desetitisíce otevření a zavření
- S tímhle šikovným widgetem budete vědět, kolikrát jste jej otevřeli a zavřeli vy sami
- Stačí si jen stáhnout aplikaci Scriptable a vložit do ní připravený skript
S příchodem iPhonu Duo se Apple po dlouhých letech zařadil mezi výrobce, kteří mají ve svém portfoliu ohebný smartphone. Jako nováček v zavedeném oboru sice nemusí prošlapávat trnitou cestičku k úspěchu, což ale neznamená, že by všechno zvládl dobře na první dobrou. Tentokrát není řeč o konstrukčních a hardwarových záležitostech, ale o těch softwarových. I když Apple dříve či později vše dožene, na některé drobnosti už nachází odpověď i široká komunita nadšenců. Ta nyní přišla s chytrým řešením, jak zjistit, jak často svůj nový iPhone Duo otevíráte.
Počet otevření skládacího iPhonu už nebude tajemstvím
Na iPhonu existuje celá řada widgetů monitorujících, jak své zařízení používáte, nicméně jeden z těch nejzajímavějších stále chybí. Řešení je sice lehce kostrbaté, přesto ale na svou domovskou obrazovku můžete relativně snadno dostat stylový widget, který vás bude informovat o počtu otevření iPhonu Duo. Stačí k tomu jen stažení aplikace Scriptable a vložení předpřipraveného javascriptového kódu, který se o monitorování postará za vás. Jak na to?
Nejprve si stáhněte aplikaci s názvem Scriptable přímo z App Store. V ní poté vytvořte nový skript a do něj vložte připravený kód, který najdete pod odkazem na konci tohoto odstavce. Následně je potřeba si stáhnout příslušnou zkratku pro aplikaci Zkratky, která vytvořený skript využije. Poté už stačí jen přidat na plochu widget s aplikace Scriptable s příslušným skriptem a vyzkoušet, zda všechno funguje tak, jak má. Celý postup má několik drobných nuancí, na které je potřeba si dát pozor, nicméně celý postup je poměrně jednoduchý a zvládne jej i začátečník. Konkrétní návod krok za krokem, včetně screenshotů, najdete na stránkách Claude.AI.
Apple dříve či později jistě v rámci svého iPhonu Duo podobný widget pro počítání otevření a zavření přidá, ostatně už nyní vám iPhone v rámci statistik času stráveného u obrazovky nabízí celou řadu údajů, jak své zařízení používáte. Než se tak ale stane, mohou si nedočkavci příslušný widget vytvořit sami.