Crackgate pod drobnohledem. iPhone Duo má zřejmě konstrukční chybu, která ničí jeho vnitřní displej

- iPhone Duo možná skrývá závažnou konstrukční vadu, která dokáže poškodit vnitřní displej
- Konstrukce kloubu zřejmě v určitých situacích způsobuje pnutí ohebné obrazovky
- Na světě jsou již desítky poškozených kusů, Apple je zatím nešťastným majitelům vyměňuje
Internetem kolují desítky snímků iPhonů Duo se závadou vnitřního displeje, která údajně nevznikla přičiněním prvních majitelů. Pozoruhodné je, že chyba má u drtivě většiny z nich stejnou podobu – ze středu ohebné obrazovky se line pruh „mrtvých“ pixelů směrem k pravému okraji telefonu. První majitelé jablečné skládačky se přitom dušují, že defekt nevznikl jejich přičiněním. Má iPhone Duo závažný konstrukční problém?
Displej iPhonu Duo se může rozbít pouhým rozevřením telefonu
Defekt vnitřního displeje zaznamenal u iPhonu Duo youtuber Zack Nelson z kanálu JerryRigEveryghing, ovšem v jeho případě nebylo s telefonem zacházeno v rukavičkách. Jak se ovšem ukazuje, stejnou závadu vykazují i kusy, které nebyly vystavovány ostrým předmětům, prachu nebo přílišnému tlaku. Přes uplynulý víkend se těchto případů objevily další desítky, což by mohlo naznačovat širší problém se samotnou konstrukcí telefonu.
Majitelé poškozených iPhonů spolu sdílejí své zkušenosti na diskusní síti Reddit, přičemž u některých došlo k závadě krátce po koupi. Jeden z přispěvatelů dokonce tvrdí, že vada v displeji se objevila už při prvním otevření – pant se údajně zdál neobvykle tuhý a k otevření bylo zapotřebí více úsilí. Jakmile byl odpor pantu překonán, ozvalo se zevnitř prasknutí a na displeji se objevil zmíněný defekt.
Většina poškozených zákazníků se u Applu domohla náhrady, ovšem v některých případech firma z Cupertina nebyla kvůli nízkým skladovým zásobám schopná poskytnout náhradu, především u 1 a 2TB modelů. Apple se zatím k případu nevyjádřil, pravděpodobně aktuálně shromažďuje poškozená zařízení, aby mohl provést vlastní expertizu.
Co ukázala rozborka?
Defektu vnitřní obrazovky se věnovala reportáž z rozborky iPhonu Duo, kterou provedl server iFixit. Vyšetřování bylo skutečně důkladné – kromě obyčejné vizuální kontroly využila redakce CT snímkování, 3D modelování a pomohla si obrázky z patentů.
Ze seznamu podezřelých byl (vcelku logicky) vyřazen flex kabel, jehož mechanické namáhání v jednom bodě často vedl u starších véčkových telefonů vedl k nefunkčnosti celé obrazovky. V tomto případě je ale zjevné, že problém je způsoben mechanickým namáháním samotného displeje, a to níže pod flex kabelem, kde se setkávají jednotlivé komponenty kloubu a mění se způsob podpírání displeje.
Aby bylo možné obrazovku hladce ohýbat a minimalizovat viditelnost záhybu, nechává displej z větší části levitovat nad samotným kloubem, a pouze v několika bodech jej „podpírá“ výsuvným mechanismem. Tento mechanismus ale zjevně nefunguje příliš spolehlivě – v některých situacích se podpůrný bod nezasune dostatečně nízko, tudíž v místě podepření dochází k mechanickému pnutí. Pokud jej uživatel přetlačí, dojde k nenávratnému poškození ohebné obrazovky.
iPhone Duo screen frequent problems may be the root cause of this. pic.twitter.com/1sZ868qcRw
— Ice Universe (@UniverseIce) October 25, 2026
V tuto chvíli není jasné, zda se jedná o konstrukční chybu všech iPhonů Duo, anebo pouze o nešťastnou náhodu u vybraných kusů. Ať je pravda jakákoliv, výměna displeje iPhonu Duo není vůbec levnou záležitostí – Apple si za ni řekne o 999 dolarů, což je cena nového iPhonu 17.
Samotná rozborka iPhonu Duo přitom nedopadla vůbec špatně, telefon si vysloužil skóre opravitelnosti 5 z 10, což je doposud nejvyšší hodnocení u jakéhokoliv ohebného smartphonu. iFixit u iPhonu Duo chválí snadný přístup do útrob, relativně snadnou výměnu akumulátorů a rozumný přístup k většině komponent. Palec nahoru si Apple zaslouží i za dostupnost manuálů pro opraváře. Kritiku si telefon vysloužil za extrémně drahou výměnu vnitřního displeje a problematickou výměnu vnitřního kloubu.