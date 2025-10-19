Smartphony od Samsungu přijdou o oblíbenou funkci. Změna se dotkne všech modelů

- Samsung příští rok v aplikaci Galerie vypne synchronizaci médií na OneDrive
- Korejci pro tyto účely začnou opět nabízet vlastní cloud
- Zálohovat fotografie na OneDrive půjde nadále přímo z aplikace Microsoftu
Společnosti Samsung a Microsoft před deseti lety uzavřely strategické partnerství, na základě kterého Samsung začal do svých telefonů předinstalovávat vybrané aplikace Microsoftu. Zpočátku to byly aplikace kancelářského balíku Office, OneDrive a Skype, poté se nabídka rozšířila o Outlook, Teams nebo LinkedIn. Telefony od Samsungu také přednostně získávaly vybrané funkce pro spolupráci s počítači s Windows 11, například zrcadlení obrazovky telefonu na displej počítače.
Nyní se zdá, že partnerství obou firem pomalu vyprchává – Samsung totiž plánuje ze svých telefonů odstranit užitečnou funkci, která se právě spoléhala na technické řešení od Microsoftu.
Samsung Galerie přijde o synchronizaci s OneDrive
Výchozí prohlížeč obrázků ve smartphonech od Samsungu se jmenuje Galerie, přičemž součástí této aplikace je užitečná funkce umožňující synchronizaci fotografií a videí mezi telefonem a cloudovým úložištěm Microsoft OneDrive. Předplatitelé služby Microsoft 365 tak mohou efektivně využít 1TB prostor na OneDrive pro zálohu fotografií z telefonu v plné kvalitě.
Nevíme, co se mezi Samungem a Microsoftem stalo, pravdou ale je, že tato funkce příští rok z aplikace Galerie zmizí. Nedávno se o tom začalo hlasitě spekulovat, nyní se na síti X objevil snímek oznámení, který dokonce prozrazuje datum tohoto konce – 11. dubna 2026.
One UI 8.5 latest build – Gallery will no longer support with onedrivee after Aprill 11 2026.
Welcome Samsung Cloud pic.twitter.com/3kAgxrjFVs
— NirmalSri (@nirmalsri7) October 17, 2025
Samsung Galerie má úložiště od Microsoftu vyměnit za vlastní Samsung Cloud, který (stejně jako OneDrive) nabízí zdarma prostor 15 GB. Korejci své úložiště již nyní využívají k synchronizaci poznámek v Samsung Notes, anebo obrázků z aplikace Scrapbook. Samsung Cloud zároveň poskytuje neomezený prostor pro data základních aplikací, jako jsou např. Kontakty nebo Kalendář.
Jak používat OneDrive pro zálohy fotografií i nadále?
Fotografie a videa lze naštěstí zálohovat na OneDrive i bez Samsung Galerie, a to přímo v aplikaci OneDrive od Microsoftu. V takovém případě ale bude OneDrive fungovat pouze jako prostor pro zálohu, nikoliv pro oboustrannou synchronizaci, kdy se všechny změny v telefonu projeví v cloudu a naopak.