Smartphony od Samsungu přijdou o oblíbenou funkci. Změna se dotkne všech modelů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 19. 10. 12:00
2
Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung příští rok v aplikaci Galerie vypne synchronizaci médií na OneDrive
  • Korejci pro tyto účely začnou opět nabízet vlastní cloud
  • Zálohovat fotografie na OneDrive půjde nadále přímo z aplikace Microsoftu

Společnosti Samsung a Microsoft před deseti lety uzavřely strategické partnerství, na základě kterého Samsung začal do svých telefonů předinstalovávat vybrané aplikace Microsoftu. Zpočátku to byly aplikace kancelářského balíku Office, OneDrive a Skype, poté se nabídka rozšířila o Outlook, Teams nebo LinkedIn. Telefony od Samsungu také přednostně získávaly vybrané funkce pro spolupráci s počítači s Windows 11, například zrcadlení obrazovky telefonu na displej počítače.

Nástroj Phone Link propojující počítač s Windows a telefon s Androidem

Nyní se zdá, že partnerství obou firem pomalu vyprchává – Samsung totiž plánuje ze svých telefonů odstranit užitečnou funkci, která se právě spoléhala na technické řešení od Microsoftu.

Samsung Galerie přijde o synchronizaci s OneDrive

Výchozí prohlížeč obrázků ve smartphonech od Samsungu se jmenuje Galerie, přičemž součástí této aplikace je užitečná funkce umožňující synchronizaci fotografií a videí mezi telefonem a cloudovým úložištěm Microsoft OneDrive. Předplatitelé služby Microsoft 365 tak mohou efektivně využít 1TB prostor na OneDrive pro zálohu fotografií z telefonu v plné kvalitě.

Synchronizace fotografií na úložiště OneDrive

Nevíme, co se mezi Samungem a Microsoftem stalo, pravdou ale je, že tato funkce příští rok z aplikace Galerie zmizí. Nedávno se o tom začalo hlasitě spekulovat, nyní se na síti X objevil snímek oznámení, který dokonce prozrazuje datum tohoto konce – 11. dubna 2026.

Samsung Galerie má úložiště od Microsoftu vyměnit za vlastní Samsung Cloud, který (stejně jako OneDrive) nabízí zdarma prostor 15 GB. Korejci své úložiště již nyní využívají k synchronizaci poznámek v Samsung Notes, anebo obrázků z aplikace Scrapbook. Samsung Cloud zároveň poskytuje neomezený prostor pro data základních aplikací, jako jsou např. Kontakty nebo Kalendář.

Jak používat OneDrive pro zálohy fotografií i nadále?

Fotografie a videa lze naštěstí zálohovat na OneDrive i bez Samsung Galerie, a to přímo v aplikaci OneDrive od Microsoftu. V takovém případě ale bude OneDrive fungovat pouze jako prostor pro zálohu, nikoliv pro oboustrannou synchronizaci, kdy se všechny změny v telefonu projeví v cloudu a naopak.

