Slevy, které stojí za to: dva Honory za cenu jednoho, domácnost od Netatma a nejlevnější 5G telefon na trhu

Slevy má rád prakticky každý. Ne vždy se ale pod tímto magickým slovem nachází skutečně výhodná akce, která vám ušetří peníze. Rozlišit, jestli se jedná o slevu, nebo jen marketingovou vábničku přitom není vždy jednoduchý úkol – právě proto jsme přišli s naším seriálem, který vám nejen ušetří peníze, ale především také čas, který byste jinak strávili prohledáváním internetu a hledáním těch nejlepších nabídek. Aktuálně se zaměříme na nejzajímavější nové akce v rámci Black Friday.

Náš nový seriál vznikl s jediným cílem – ušetřit vám čas a především peníze. Budeme se snažit přinášet tipy na výhodné nabídky, které byste rozhodně neměli minout. Sledování slev samozřejmě není jen o náhodném procházení nabídek, za každým doporučením stojí pečlivá analýza cenových trendů, kvality produktů a spolehlivosti prodejců, o kterou se starají naši redaktoři. V těchto výběrech v žádném případě nenajdete pseudoslevy v řádech stovek korun, ale zaměřovat se budeme na ty skutečně výhodné nabídky. Všechny slevy jsou platné v době publikace článku, většina z nich je omezena buď časově, nebo počtem kusů. Je proto nutné počítat s tím, že každá výhodná akce časem pomine. S rozhodováním se tedy vyplatí příliš neotálet. Pokud nechcete, aby vám naše slevové články unikly, nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích, kde na podobné akce budeme pravidelně upozorňovat.

1 + 1 zdarma u Honoru

Dobře vybavený smartphone Honor 200 Pro je ze své standardní ceny 16 190 Kč zlevněn na příznivějších 14 990 Kč. Jen to by ale na zařazení do našeho výběru samozřejmě nestačilo, kdyby k němu Honor nepřidával zcela zdarma také smartphone Honor 200 Lite, což z této nabídky činí velmi zajímavou záležitost, přičemž akce trvá až do 8. prosince. A kdybyste chtěli jen samotný Honor 200 Lite, i ten má čínský výrobce ve slevě. Namísto 6 290 Kč jej zakoupíte za 5 490 Kč.

Do slevy se dostal také aktuálně nejvybavenější Honor na našem trhu – Honor Magic 6 Pro. Ten pořídíte namísto 25 990 Kč za sympatických 20 990 Kč. I když jeho nástupce už pomalu klepe na dveře, s parametry jako je 6,8″ LTPO OLED panel, osmijádrový čipset Snapdragon 8 Gen 3, Si/C baterie s kapacitou 5000 mAh a podporou 80W drátového a 66W bezdrátového nabíjení nebo sestavou fotoaparátů hlavní 50 Mpx/širokoúhlý 50 Mpx/periskopický teleobjektiv 180 Mpx bude tento smartphone relevantní ještě několik let.

Hardwarové parametry Honor 200 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1× 3,0 GHz Cortex-X4 + 4× 2,8 GHz Cortex-A720 + 3× 2,0 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 735, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,3 × 75,2 × 8,2 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP55 Android 14,Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core, 1× 3,0 GHz Cortex-X4 + 4× 2,8 GHz Cortex-A720 + 3× 2,0 GHz Cortex-A520,Adreno 735,12/16 GB,256/512/1024 GB,163,3 × 75,2 × 8,2 mm,199 g, Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1224 × 2700 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, PDAF, OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 50 + 2 Mpx, HDR, 4K video Cena: 14 990 Kč Kompletní specifikace

Black Friday u HMD

Ani nástupce finské Nokie, kterým je značka HMD, nechce v rámci slevových akcí zůstat pozadu. Vzhledem k tomu, že se v rámci svého portfolia zaměřuje spíše na nenáročné zákazníky, nejsou slevy až natolik dramatické, nicméně pokud obracíte každou korunu a své nákupy pečlivě zvažujete, i malá sleva může potěšit a ušetřit nějakou tu korunu v rámci napjatého domácího rozpočtu. Zajímavostí je, že ačkoli všechny zmíněné telefony od HMD disponují Androidem 14, podle našich informací by měly v následujícím roce dostat aktualizaci na Android 15, což u levných zařízení nebývá pravidlem.

Cenově nejvýhodnější je HMD Pulse. Ten spoléhá například na 6,65″ IPS displej s rozlišením 720 × 1612 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz, osmíjádrový čipset Unisoc T606, 4 GB RAM, 64 GB interní paměti, baterii s kapacitou 5000 mAh s 10W nabíjením či na hlavní 13Mpx fotoaparát na zadní straně. Pravda, parametry to nejsou zrovna hvězdné, nicméně za cenu 2 499 Kč (před slevou 2 999 Kč) je to poměrně solidní základ.

Zajímavou volbou je také HMD Pulse+. Pochlubit se může kupříkladu 6,65″ IPS panelem s rozlišením 720 × 1612 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí, osmijádrovým čipsetem Unisoc T606, 4 GB RAM, 64 GB interní paměti, akumulátorem s kapacitou 5000 mAh a podporou 10W drátového nabíjení nebo hlavním fotoaparátem na zadní straně s rozlišením 50 Mpx. Za lepší fotoaparát, který v dnešní době hraje poměrně velkou roli, si HMD řekne o 2 999 Kč (původní cena 3 499 Kč), což není zrovna špatné.

Posledním v našem výběru HMD je model Pulse Pro. Tento smartphone láká zákazníky na 6,65″ IPS panel s rozlišením 720 × 1612 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz, osmijádrový čipset Unisoc T606, 8 GB RAM, 256 GB interní paměti, baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou 20W nabíjení či na hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx. Model Pulse Pro je aktuálně v prodeji za 3 799 Kč (původní cena 4 499 Kč).

Jeden z nejlevnějších 5G telefonů na trhu

Sítě 5. generace jsou dnes již běžným standardem, nicméně mezi levnějšími zařízeními stále ještě běžné není. V rámci současné akce se to chystá změnit Motorola, která zlevnila svůj cenově dostupný telefon Moto G84. Ten nejenže představuje zařízení se skvělým poměrem ceny a výkonu, ale zároveň u zákazníků boduje svým designem, pestrými barvami či fotoaparátem s optickou stabilizací. Motorola zkrátka dokázala přenést zajímavé parametry, které byly ještě donedávna výsadou střední třídy, představit také méně náročným uživatelům.

Motorola Moto G84 se může pochlubit kupříkladu 6,5″ P-OLED panelem s rozlišením 1080 x 2400 pixelů, maximálním jasem 1300 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz, osmijádrovým čipsetem Snapdragon 695 5G, 8 GB RAM, 256 GB interní paměti, baterií s kapacitou 5000 mAh s podporou 30W nabíjení, hlavním fotoaparátem s rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.9 a optickou stabilizací obrazu či čistým Androidem 14. Motorola Moto G84 je k dispozici v tmavě modré, světle modré a v barvě magenta s certifikací Pantone za cenu 3 990 Kč (původní cena 4 790 Kč).

Příslušenství Baseus s až 30% slevou

Mezi čínskými značkami vyrábějící příslušenství už nejsou jen ty s podivnými názvy a pochybnou pověstí, ale stále více se dostávají do popředí ty, který vyrábějí kvalitní produkty. Jednou z nich je také značka Baseus, která prozatím možná není natolik známá, nicméně nejeden uživatel si jejich produkty nemůže vynachválit. Na českém trhu je jejich nabídka prozatím omezená, přesto se do budoucna jistě bude rozšiřovat.

Z produktů, které jsou na českém trhu dostupné, můžeme doporučit třeba powerbanku Baseus Bipow, která s kapacitou 10000 mAh a rychlostí dobíjení 15 W patří mezi solidní základ, jenž by měl mít v případě nouze po ruce každý. Zatímco běžná cena je 449 Kč, nyní ji seženete za cenu 399 Kč. Pokud hledáte trochu větší nálož, za zmínku stojí powerbanka Baseus Adama, která disponuje kapacitou 40000 mAh, rychlostí dobíjení 22,5 W, třemi USB-A porty, jedním microUSB a jedním USB-C, což z ní dělá univerzálního společníka. Běžná cena je 1699 Kč, avšak nyní ji můžete zakoupit za 1 189 Kč.

Posledním zajímavým produktem je nejlepší přítel každého majitele notebooků od Applu – USB hub. Baseus Metal Gleam nabídne dvojici rychlých USB 3.0, dva porty USB-C s podporou technologie Power Delivery, dále sloty na paměťové karty SD a TF a k tomu ještě HDMI. Původní cena je 1 149 Kč, aktuálně tento USB hub pořídíte za 799 Kč.

Netatmo produkty za skvělé ceny

Každý, kde se někdy zajímal o chytrou domácnost, musel narazit na francouzskou značku Netatmo. Ta se svými produkty patří mezi špičku na trhu. S prémiovými funkcemi a zpracováním ovšem přichází také poměrně vysoká cena. S tou si nicméně nemusíte nyní příliš lámat hlavu, neboť až do 2. prosince nabízí Netatmo velké slevy na většinu své nabídky, přičemž v některých případech jde až o 50% snížení ceny, což už se skutečně vyplatí.

Vaší pozornosti by nemělo uniknout například interiérový senzor kvality ovzduší (původní cena 2 999 Kč, po slevě 1 499 Kč), dále pak inteligentní termostat (původní cena 4 599 Kč, po slevě 2 555 Kč) či inteligentní termostatická hlavice (původní cena 2 299 Kč, po slevě 1 279 Kč). O bezpečnost se postará venkovní kamera (původní cena 6 999 Kč, po slevě 3 999 Kč), případně chytrá interiérová kamera (původní cena 5 199 Kč, po slevě 2 859 Kč). Opomenout nesmíme ani chytrý zámek (původní cena 9 689 Kč, po slevě 7 399 Kč) nebo domácí meteostanici (původní cena 4 899 Kč, po slevě 2 599 Kč).