Neomezený tarif pod 400 korun? Vodafone připravil extra slevu pro ty nejrychlejší

Vodafone připravil extra slevu na své neomezené tarify

Ta ještě zvyšuje původně oznámené slevy v rámci vánoční nabídky

Základní neomezený tarif Basic+ můžete získat exkluzivně za 399 korun měsíčně

Vodafone před dvěma týdny oznámil svou vánoční nabídku pro zákazníky, ve které najdete třeba neomezené mobilní tarify s garantovanou slevou napořád. Tři neomezené tarify teď vybavil ještě extra slevou, která však platí pouze několik dní. Vyplatí se?

Vodafone dává extra slevy na tarif

Od 11. prosince mohou všichni noví zákazníci u Vodafonu sehnat neomezené tarify se zajímavou slevou, která je garantovaná prakticky napořád. Hovoříme o tarifech Neomezený Basic+, Super+ a Premium 5G. Pokud jste vánoční slevy na pořízení nových tarifů ještě nevyužili, rozhodně se vyplatí pár dní počkat, protože operátor přichystal „hurá akci“, v rámci které jsou tarify k mání ve výrazně výhodnější nabídce:

Neomezený Basic+ (4 Mb/s) – běžná cena 747 korun měsíčně, s vánoční slevou za 499 korun, s Black Friday slevou 399 korun

– běžná cena 747 korun měsíčně, s vánoční slevou za 499 korun, s Black Friday slevou 399 korun Neomezený Super+ (20 Mb/s) – běžná cena 997 korun měsíčně, s vánoční slevou za 799 korun, s Black Friday slevou 599 korun

– běžná cena 997 korun měsíčně, s vánoční slevou za 799 korun, s Black Friday slevou 599 korun Neomezený Premium 5G („neomezená“ rychlost 5G) – běžná cena 1 307 korun měsíčně, s vánoční slevou za 1 099 korun, s Black Friday slevou 889 korun

Jen během víkendu, pak smůla

Akce bude probíhat jen od 29. listopadu do 1. prosince, slevu tím pádem získají jen ti nejrychlejší. Tarif lze sjednat po telefonu, v aplikaci, nebo i ve značkových prodejnách, které během prvního adventního víkendu zůstanou otevřené, ačkoliv běžně jsou zavřené.

Důležité je upozornit, že operátor slevy na jednotlivé tarify – 46 %, 40 % a 32 % – slibuje napořád. To znamená, že Vodafone vám v delším horizontu negarantuje samotnou cenu, kterou nyní prodává, ale jen procentuální slevu. O zvýhodnění tak nepřijdete, cena samotného tarifu se ale může libovolně zvýšit.

Vyplatí se?

Není pochyb o tom, že tyto neomezené tarify jsou nejlevnější co kdy byly. Například T-Mobile nabízí nejlevnější neomezený tarif za 945 korun měsíčně, O2 dokonce za 949 korun měsíčně, zároveň ale přidává slevu 300 korun v případě, že jste klientem Air Bank. Na výrazně levnější tarify se u obou konkurentů na trhu dostanou zákazníci s omezením do 26 let.

V případě těchto konkurenčních nabídek hovoříme o neomezeném internetu s rychlostí max. 10 Mb/s, Vodafone nabízí rychlost 4 Mb/s. Záleží tak na každém, zdali chce za každou cenu ušetřit, nebo si dopřát o něco vyšší rychlost neomezeného internetu.