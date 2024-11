Vodafone láká na „vánoční tarif“: neomezený internet za méně než 500 korun

Vodafone oznámil další část své vánoční nabídky pro klienty s tarify a digitální televizí

Za zmínku stojí doživotní sleva na neomezené tarify Basic+, Super+ a Premium 5G

Pro zákazníky, kteří chtějí nakupovat elektroniku, má operátor slevy až 9 tisíc korun

Operátor Vodafone přispěchal s další části své vánoční nabídky. Tím hlavním je speciální sleva na „vánoční tarif“, kterým je Neomezený Basic+ za akční cenu 499 korun. Na zajímavé vánoční benefity se však mohou těšit i zákazníci pohledávající nový telefon, sluchátka, chytré hodinky a další hardware.

Neomezený tarif s vánoční slevou

Hlavní novinkou jsou slevy na neomezené tarify. Nejdražší Neomezený Premium 5G vyjde na 1 099 korun měsíčně se slevou 16 % (dříve 1 307 korun), Neomezený Super+ s 20Mb/s rychlostí nyní stojí 799 korun (sleva 20%, dříve 997 korun). Nejzajímavější je sleva na základní Neomezený Basic+, který nyní pořídíte za 499 korun měsíčně (sleva 34 %, dříve 747 korun).

Akční ceny jsou připraveny pro nové zákazníky, nebo pro stávající klienty, kteří přikupují další číslo do svého portfolia, a to až do 31. prosince 2024. Pokud si od teď do Silvestra pořídíte u Vodafonu nové číslo s jedním z těchto tarifů, slevu dostanete natrvalo.

V podmínkách operátor jasně uvádí: „Všechny uvedené ceny platí ke dni účinnosti těchto podmínek. V rámci této nabídky nabízíme slevu na Ceníkovou cenu; v případě změny Ceníku bude cena po slevě jiná.“ To znamená, že Vodafone vám v delším horizontu negarantuje samotnou cenu, kterou nyní slibuje, ale slevu 16, 20, respektive 34 %. O svou slevu nepřijdete, cena samotného tarifu se ale může zvýšit!

Vodafone Flex

Další novinka je zaměřena na zcela nové zákazníky, kteří zároveň pokukují i po novém hardwaru, například mobilním telefonu. Sada služeb Flex umožňuje vybrat si nové zařízení, přivázat k němu tarif a získat i řadu zvýhodněných služeb, jako je pojištění, možnost výkupu staršího zařízení anebo eSIM pro chytré hodinky.

Tímto způsobem je možné ušetřit na nákupu samotného telefonu až 9 tisíc korun a celkově díky dlouhodobému součtu slev až 15 tisíc korun. Hodně ale záleží na tom, kolik služeb si v rámci Vodafone Flex pořídíte a jak drahý hardware vyberete. Celkový přehled dostupné elektroniky najdete na e-shopu Vodafone.

Slevu na zařízení mohou využít i mladší zákazníci tarifů #jetovtobě. Podle jednotlivých tarifů na ně čeká sleva 7, 8 nebo až 10 tisíc korun. Ceny jednotlivých tarifů se však během vánoční sezony mírně změnily oproti ceníkové ceně: 577 korun za Super, 697 korun za Super+ a 897 korun za Premium 5G. Pokud jste držitelem karty ISIC, máte tarify ještě o 40–90 korun levnější.

Digitální televize Vodafone TV+

Operátor myslí i na zákazníky své digitální televize. Zákazníci mohou získat balíček Vodafone TV+ v kombinované nabídce za výhodnější cenu, a to jen za 199 korun. Tato cena je také garantovaná, její součástí je přitom nejen 100 televizních programů, ale i předplatné služby Prima+ Premium.

Všichni stávající i noví zákazníci Vodafone TV si také mohou v prodejně Vodafonu nebo na zákaznické lince snadno vyzvednout dárek, a to téměř 50 prémiových kanálů na měsíc zdarma. Jde o kanály z balíčků Sport, Cinema a Family.