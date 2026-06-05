Slevové tornádo u Roborocku: jeho nejlepší vysavače jsou nyní v akci, ušetříte až 11 tisíc

- Roborock si přichystal zajímavou letní akci na své nejlepší produkty
- Vybrané modely dostaly slevu až 30 procent, ušetřit tak reálné můžete tisíce korun
- S výběrem dlouho neotálejte, neboť slevová akce platí pouze do 22. června
Úklid domácnosti patří mezi pravidelné činnosti, která většinu z nás zrovna dvakrát nebaví a nenaplňuje. Pakliže je to i váš případ, je více než vhodné si úklid usnadnit nějakým tím chytrým pomocníkem. Ačkoli velký jarní úklid už nestihnete, můžete se vybavit na léto zajímavými novinkami od čínského Roborocku, který nyní v červnu nabízí na vybrané modely až 30% slevu. Vzhledem k tomu, že modely této značky pravidelně podrobujeme náročným testům, můžeme vám doporučit minimálně zvážení jejich nákupu. A jaké modely jsou aktuálně ve slevě?
To nejlepší nese jméno Saros 20
Hlavní hvězdou slevové kampaně Roborocku je model s názvem Saros 20, který je v akci dostupný se slevou 30 %. Tato varianta robotického vysavače představuje nejnovější generaci vysavačů značky a zaměřuje se především na uživatele, kteří chtějí automatizovaný úklid i ve složitějších domácnostech. Saros 20 využívá 3D snímání prostoru StarSight 2.0 a prvky umělé inteligence, které pomáhají robotu lépe se orientovat v domácnosti, rozpoznávat překážky a efektivně plánovat trasu úklidu.
Nejen díky těmto přednostem zvládá Roborock Saros 20 pracovat i v prostředích plných nábytku, kabelů, hraček nebo jiných předmětů, se kterými si ne všechny robotické vysavače vždy poradí se ctí. Vlajkový model Roborocku určitě není sázkou na špatnou kartu – je vysoký pouhých 7,98 cm, překonává prahy o výšce 4,5 + 4,3 cm a takřka dokonale mapuje prostor. Například na Alze lze zakoupit za cenu 25 899 korun (standardní cena 36 990 korun).
Loňská hvězda Saros 10R
Pokud chcete ušetřit nějakou tu tisícovku a zároveň nedělat žádné velké kompromisy, je pro vás dobrou volbou loňský vlajkový model Roborock Saros 10R. Jeho hlavní předností je velmi nízké tělo, které umožňuje vysavači dostat se i pod nábytek, kam se běžní roboti často nevejdou. Zároveň využívá navigační systém StarSight, jenž pomáhá přesně mapovat prostor bez nutnosti klasické vyvýšené věžičky na horní části zařízení.
Saros 10R tak kombinuje povedenou konstrukci s velmi přesnou navigací a je dobrou volbou pro domácnosti s nízkým nábytkem, komplikovanější dispozicí nebo vyššími nároky na design. Je totiž vysoký pouhých 7,98 cm a láká na řadu chytrých funkcí, špičkový orientační systém i propracovanou mobilní aplikaci. Běžně je v prodeji za cenu 26 990 Kč, v rámci aktuálních slev ho ale můžete mít za mnohem příjemnějších 18 893 Kč.
Pohodlné mopování s F25 Ultra
Vysávání je jen část pečlivého úklidu – neméně důležitou součástí je také mopování, které taktéž nepatří mezi oblíbené činnosti v českých domácnostech. I tady má Roborock co nabídnout, konkrétně elegantní mop jménem Roborock F25 Ultra, který je rovněž dostupný se slevou 30 %. Model spadá do segmentu moderních wet & dry vysavačů a kombinuje vysávání, mytí i pokročilé čištění v jednom zařízení.
Pochlubit se může třeba podporou parního čištění a prací s horkou vodou, díky čemuž si poradí nejen s běžným prachem, ale také se zaschlými nečistotami, nebo náročnější údržbou tvrdých podlah. F25 Ultra se zaměřuje na uživatele, kteří chtějí mít úklid plně ve své režii, ale zároveň nechtějí řešit více zařízení najednou. Roborock F25 Ultra totiž zastane běžné vysávání i důkladné mytí podlah. Mimo slevovou akci lze F25 Ultra pořídit za cenu 18 999 korun, avšak v současné chvíli může být váš za 13 299 korun, což stojí za zvážení.
Cenově dostupné varianty Qrevo C Pro a QR 798
Kvalitní úklid bez větší námahy nemusí zruinovat domácí rozpočet a Roborock si toho je vědom. V rámci letní nabídky je k dispozici také model Roborock Qrevo C Pro, který přináší vícefunkční dokovací stanici a cílí na zákazníky, kteří hledají pokročilé funkce v dostupnější cenové kategorii. Jde o řešení pro uživatele, kteří preferují vysokou míru automatizace bez nutnosti investovat do absolutního vrcholu nabídky. Zatímco běžně se cena modelu Qrevo C Pro pohybuje okolo 16 890 korun, současná 30% sleva jeho pořizovací částku snížila na velmi příjemných 11 823 korun.
Pokud i tak hledáte něco, co nabízí skvělý poměr ceny a výkonu, má pro vás Roborock jeden trumf – model QR 798. Ten je naopak vhodný jako první krok do světa robotických vysavačů s vícefunkční základnou. Nabízí jednoduché ovládání, automatizaci každodenního úklidu a zaměřuje se především na nové uživatele této kategorie.
Ani přes svou jednoduchost ale nepočítejte s tím, že byste museli dělat více než jen nezbytné kompromisy – Roborock QR 798 je plnohodnotný robotický vysavač, kterému nic zásadního nechybí. Běžně je v prodeji za 11 499 korun, avšak díky probíhající letní akci ho můžete pořídit za 8 049 korun, což je velmi solidní cena.
|Model vysavače
|Výše slevy
|Cena po slevě
|Roborock Saros 20
|30 %
|25 899 Kč
|Roborock Saros 10R
|30 %
|18 893 Kč
|Roborock Qrevo Edge 2 Pro
|25 %
|22 874 Kč
|Roborock Qrevo C Pro
|30 %
|16 890 Kč
|Roborock QR 798
|30 %
|8 049 Kč
|Roborock Q10 VF+
|30 %
|6 509 Kč
|Roborock Q7 BF
|20 %
|3 599 Kč
|Roborock F25 Ultra
|30 %
|12 603 Kč
|Roborock F25 Ace
|20 %
|9 402 Kč
|Roborock Qrevo Edge 5V1
|20 %
|18 392 Kč
Vedle vybraných produktů akce zahrnuje také další modely včetně Q10 VF+, F25 Ace, Q7 BF nebo Qrevo Edge 5V1, v jejich případě už ale slevy neatakují 30% hranici, ale jsou o něco málo nižší. Pokud s nákupem váháte, určitě se rozhodněte co nejdříve – slevová akce v podání Roborocku platí jen do 22. června.