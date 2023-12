SkyShowtime dostane nový obsah. Přibyde trhák od Andersona i Tlapková patrola

Na SkyShowtime přibyde v příštím roce řada filmů a seriálů

Z oceňovaných seriálů lze vypíchnout například Tatéra z Osvětimi nebo The Curse

Filmoví fanoušci se mohou těšit na Asteriod City Wese Andersona či Tlapkovou patrolu ve velkofilmu

Streamovacích služeb je na českém trhu poměrně hodně, přičemž z těch zahraničních se největší pozornosti dostává především Netflixu a Disney+. Byla by ovšem chyba zapomínat i na ty ostatní, jako je kupříkladu SkyShowtime. Tato platforma má ve své nabídce řadu filmů a seriálů, přičemž většina z nich je také česky dabovaná. V příštím roce se platforma rozroste o nové filmy a seriály, přičemž v některých případech se jedná o kasovní trháky letošního roku. Co SkyShowtime nabídne?

SkyShowtime nabídne v roce 2024 řadu filmových i seriálových hitů

Mezi jeden z hlavních taháků patří seriál Tatér z Osvětimi, který vznikl podle celosvětového bestselleru od Heather Morris. V hlavních rolích Laliho a Gity se představí Jonah Hauer-King a Anna Próchniak, přičemž nechybí ani hollywoodská hvězda Harvey Keitel. Dalším zajímavým seriálem je Veronika, švédský kriminální thriller s nádechem nadpřirozena, v němž v hlavních rolích hrají severské hvězdy Alexandra Rapaport a Tobias Santelmann.

Tím ale novinky na SkyShowtime nekončí. Další filmy a seriály, na které se mohou předplatitelé služby těšit, jsou například The Curse, druhá řada Vyslanců, Apples Never Fall, druhá řada sci-fi hitu Halo, Knuckles, The Lovers, Mary & George, Méďa a The Woman in the Wall. SkyShowtime nabídne také velkou řadu premiérových filmů a kasovních trháků, včetně Asteroid City od Wese Andersona, Mission: Impossible Odplata – První část a dětský megahit s názvem Tlapková patrola ve velkofilmu.

„V návaznosti na náš bohatý program v roce 2023, SkyShowtime s hrdostí oznamuje několik skvělých zábavních titulů, které jsou již naplánovány na rok 2024. Kromě nabídky toho nejlepšího z Hollywoodu – včetně kritiky oceňovaného seriálu The Curse a velkých kasovních trháků, jako je Mission: Impossible Odplata – První část – nabízíme také místní tituly, které mají ohlas u diváků na našich trzích. Připravované SkyShowtime Original seriály, jako je Tatér z Osvětimi, spolu s exkluzivními seriály Mary & George a Méďa, jsou důkazem našeho odhodlání poskytovat našim členům skvělou zábavu a hodnotu,“ řekl Monty Sarhan, CEO SkyShowtime. Přesná data zveřejnění jednotlivých filmů a seriálů budou uveřejněna později, nicméně všech se dočkáme v průběhu roku 2024.