Vyzkoušeli jsme SkyShowtime: zaslouží si konkurent Netflixu vaše peníze?

Do Česka vstoupila 14. února nová video streamovací platforma SkyShowtime

Láká na bohatou nabídku filmů a seriálů

Až do 11. dubna je možné získat předplatné s doživotní 50% slevou

Nabídka lokálně dostupných streamovacích platforem s filmy a seriály se na letošního Valentýna rozrostla o SkyShowtime. Ta pod sebou sdružuje obsah studií Universal, DreamWorks a Paramount, nebo kanál pro děti Nickelodeon, díky čemuž slibuje pestrý mix obsahu pro děti i dospělé. Zamiluje si ji i zmlsaný český divák?

Samotné spuštění se neobešlo bez technických problémů. Nad chybami v lokalizaci se dá ještě mávnout rukou, ale například v prohlížeči se některé tituly nechtějí spustit, náhodně se objevovaly chybové hlášky, nastavení vlastního avatara také doprovázely potíže a v mnohých případech se u filmů a seriálů nezobrazuje náhledový obrázek. Tyto potíže jistě SkyShowtime časem vyřeší, ale dobrý dojem to nedělá. Pro větší pohodlí tak raději sáhněte po mobilní aplikaci.

Česky v televizi, anglicky na internetu

Jmenované uskupení studií působí v Česku už delší dobu skrze televizní kanál Paramount Network, což je příslibem pro celou řadu lokalizovaného obsahu. Pro internet ovšem platí jiná pravidla, a tak celou řadu titulů v nové službě nenajdete s českým dabingem, a to i přes to, že na televizní stanici je k dispozici. Asi nejvíce bije do očí seriál Yellowstone s Kevinem Costnerem v hlavní roli, jeden z taháků služby. Na SkyShowtime se ale musíte z hlediska lokalizace spokojit pouze s českými titulky – pro dabing musíte naladit televizní kanál.

Právě označení toho, který film či seriál je k dispozici i s českým dabingem, nebo alespoň s titulky, mi na službě chybí nejvíce. Některé náhledové obrázky jsou přeloženy do češtiny a jsou pro diváka příslibem dabingu, ale v praxi se podle toho řídit nelze. Ostatně podle názvu titulů se člověk bez znalosti originálních názvů může velmi snadno ztratit – některé přeloženy jsou, jiné pro změnu nikoli. Občas lze dokonce narazit i na snímek jako Monty Pythonův smysl života, který nemá ani anglické titulky.

Algoritmus pro doporučování prozatím ani zdaleka není tak vychytaný, jako u konkurence. Podobné filmy a seriály střílí spíše od boku a na hlavní straně máte sice celou řadu různých tematických výběrů, nicméně se v nich obsah možná až příliš často opakuje. Jestli se později budou objevovat přesnější doporučení, prozatím není jisté, na to služba běží teprve krátce. Mírné zklamání pro filmové nadšence jsou bonusy, které se téměř výhradně omezují na pouhé upoutávky.

'Yellowstone' Exclusive Teaser Trailer Starring Kevin Costner | Paramount Network

Watch this video on YouTube

Rozlišení většiny obsahu je až Full HD, přičemž kvalita se automaticky přizpůsobuje podle rychlosti vašeho internetu. I na domácí Wi-Fi jsem se ale příležitostně setkal s kolísáním kvality a dokonce chvilkovými záseky. Obecně jakékoli nastavení je na nové platformě skoro až sprosté slovo – kromě zvolení vlastního hesla, přehrávání pouze na Wi-Fi nebo automatického přehrávání traileru nemáte nad svým zážitkem prakticky žádnou kontrolu. Nemožnost ovlivnit kvalitu streamu se ještě dá překousnout, ale žádné možnosti nastavení titulků jsou velká rána pod pás. Nejednou se mi stalo, že jsem hned několik vět nemohl přečíst, protože bílé písmo se zobrazilo na světlém pozadí.

Na SkyShowtime toho chybí více, než by mělo

Teď už ale k samotnému obsahu. Celá řada klasik není pro českého diváka žádnou novinkou, neboť byla rozprostřena mezi aktuální streamovací platformy. Ty z nich postupně mizí a přesouvají se právě pod křídla SkyShowtime, takže kupříkladu Star Trek: Novou generaci už na Netflixu nenajdete, stejně jako Kmotra na HBO Max. Kdo by ale čekal, že se do nové služby přesunou opravdu všechna díla spadající pod studia skupiny SkyShowtime, byl by na omylu. Kupříkladu některé seriály a filmy spadající do univerza Star Treku stále najdete i jinde.

Na SkyShowtime toho ale nenajdete více, včetně oblíbeného Dextera, většiny seriálu Ray Donovan či Mr. Robot nebo mysteriózního seriálu Poker Face. Fanoušky hororového žánru kupříkladu zklame absence snímků Úsměv nebo Halloween končí. Kultovní americká adaptace sitcomu Kancl je také dostupná u konkurence. V nabídce se například krátce objevil film Duch, ale nyní již zhlédnout nejde. A takto by se dalo pokračovat.

Zaměření především na klasiky

Věnovat se ale teď budu spíše filmům a seriálům, které na platformě najdete s dabingem a titulky (D), nebo pouze s českými titulky (T). Začněme nejprve u filmových klasik. Z těch je k dispozici kupříkladu 12 opic (D), Čistá duše (D), Vše je ztraceno (D), série Prci, prci, prcičky (D), trilogie Policajt v Beverly Hills (první díl T, zbytek D), Chlapectví (D), Chyť mě, když to dokážeš (D), Coach Carter (D), Cesta do Ameriky (T), Nejtemnější hodina (D), Everest (D), Forrest Gump (D), Pátek třináctého (D), Gladiátor (D), Dobrý Will Hunting (D), Hanibal (D), série Indiana Jones (D), série Čelisti (D), série Jurský park (D), Mama Mia! (D), Minority Report (D), série Mission Impossible (D), Notting Hill (D), Černočerná tma (D), Pulp Fiction: Historky z podsvětí (T), Scarface (D), Scott Pilgrim proti zbytku světa (D), Rozpolcený (D), Big Lebowski (D), série Kmotr (D), Hon na ponorku (D), Seveřan (D), Kruh (D), oba filmy Top Gun (D), Van Helsing (D), Vodní svět (D), E. T. Mimozemšťan (D), Návrat do budoucnosti 1 a 3 (oboje D, druhý díl chybí) nebo Snídaňový klub (D).

Top Gun: Maverick (2022) CZ Dabing HD trailer

Watch this video on YouTube

Seriálová nabídka je o poznání chudší. Nalezneme v ní například 1923 (T), Yellowstone (T), Battlestar Galactica (D), Californication (D), Panství Downton (D), Fraiser (D), Gangs of London (D), Halo (D), Doktor House (D), Penny Dreadful (D) nebo Star Trek: Nová generace (T).

Stačí jen vychytat mouchy

Jakmile streamovací platforma SkyShowtime překoná počáteční porodní bolesti a doplní dabing u některých filmů a seriálů, mohla by se stát černým koněm na saturovaném trhu. Svým obsahem totiž cílí primárně na odrostlejší diváky, kteří dávají přednost ověřeným klasikám před experimentálními novinkami.

Halo The Series (2022) | Official Trailer | Paramount+

Watch this video on YouTube

Jestli od podobných služeb očekáváte častou nálož novinek, SkyShowtime rozhodně není pro vás. Pokud ale raději při sledování sáhnete po známém snímku, který vás nezklame a i posté znovu pobaví, pak novinka na českém trhu představuje zajímavou volbu. Obzvláště s doživotní 50% slevou: při ceně 89 Kč/měsíc se jedná o zajímavou alternativu.

Zaujalo vás něco na platformě SkyShowtime? Jaké jsou vaše zkušenosti? Dejte nám vědět do komentářů :-)