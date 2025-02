Skype to má spočítané! Microsoft v květnu zařízne oblíbenou komunikační platformu

Microsoft v květnu vypne Skype

Legendární komunikátor neustál příchod modernější konkurence

Microsoft láká uživatele na přechod do Teams

Skype je mrtev, ať žije Teams. V Redmondu uzrálo rozhodnutí, které nás vlastně ani nijak nepřekvapilo. Legendární komunikátor Skype byl v posledních letech Microsoftem opomíjen, na konci loňského roku dokonce začal omezovat prémiové funkce jako dobíjení kreditu nebo vlastní telefonní čísla. K úplnému vypnutí Skypu dojde 5. května, do té doby bude Microsoft doporučovat uživatelům přechod na nástroj Teams.

Po ICQ končí další legenda

Skype byl uveden na trh v roce 2004 a velmi brzy se stal velmi oblíbeným nástrojem ke zprostředkování hovorů a hlavně videohovorů. Služba byla houfně využívaná v rodinách a ve firmách, nedocenitelným pomocníkem se stala zejména ve chvíli, kdy bylo zapotřebí spojit se s někým v zahraničí – zatímco na telefonních poplatcích by člověk brzy vykrvácel, volání přes Skype bylo (a stále je) zdarma.

Skype v roce 2005 koupil aukční portál eBay, od roku 2010 pak patří Microsoftu. Redmondští zakomponovali komunikátor do svého ekosystému, nasadili na něj přihlašování Microsoft účtem a přišli s několika užitečnými novinkami, například možností spustit Skype přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalovat samotnou aplikaci.

V posledních letech začala popularita Skype upadat. Na trhu se objevila spousta modernějších komunikátorů a sám Microsoft přestal do rozvoje této služby investovat – namísto toho se soustředil na novou platformu Teams. Ta byla nejprve určena pro firmy nebo školy, s příchodem Windows 11 v roce 2021 představil Microsoft spotřebitelskou variantu. Udržovat naživu dvě téměř stejné aplikace pochopitelně nedává žádný smysl, a proto se v Redmondu rozhodli, že jeden musí z kola ven.

Od 5. května přestane Skype fungovat, uživatelům je už nyní doporučován přechod právě na Teams. Není to nic složitého – stačí se jen do Teams přihlásit stejnými údaji jako do Skype, načež by mělo dojít k přesunu veškerých konverzací i kontaktů. Pokud přejít nechcete, můžete si vyexportovat veškerou historii pro případné použití v jiné aplikaci.

Aplikace Skype a Teams budou po dobu následujících 60 dní interoperabilní, to znamená, že migrující uživatelé budou stále moci komunikovat s těmi, kteří zůstanou na Skype do poslední chvíle. Noví zákazníci již nebudou mít přístup k placeným funkcím Skype, stávajícím uživatelům zůstane možnost využívat kredity a předplatné Skype i v aplikaci Teams.