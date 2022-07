Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (29. 7. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

V dnešním výběru najdete především povedené hry, které vás zabaví na dlouhou dobu. Ať už jde o Warlords Classic Strategy, The Quest nebo To the Moon, vše jsou velmi povedené tituly, které s přehledem obstojí v tvrdé konkurenci. Zajímavostí je ale také například aplikace, která vám pomůže snadno a rychle vytvořit povedené plakáty i pozvánky na akce.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Warlords Classic Strategy

Strategie nepatří v současné době mezi nejpopulárnější herní žánry a v případě chytrých telefonů tomu rozhodně není jinak. Pokud i tak máte potřebu sáhnout po strategické výzvě, určitě nesáhnete vedle s Warlords Classic Strategy, která je mobilní adaptací známé hry z dob minulých. I přes retro grafiku se stále jedná o povedený titul, který by vám neměl uniknout. Původní cena byla 125 korun.