Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (23. 9. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Dnešní tipy jsou opět plné skvělých aplikací a her, jako je kupříkladu antická rubačka Titan Quest: Legendary Edition, nostalgická strategie Warlords Classic Strategy či karetní hra SteamWorld Quest. Nechybí ani profesionální fotoaplikace Reeflex Pro Camera.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se jedná o časově omezené nabídky, je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se jedná o časově omezené nabídky, je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Titan Quest: Legendary Edition

Do Řecka se nemusíte vydat jen letecky, ale přenést vás tam může také skvělý titul Titan Quest: Legendary Edition. Ten vás vrhne do starověkého světa plného nástrah jak v lidské podobě, tak s mytickým základem. Povedená hra využívající mechaniky akčních RPG patří do zlatého videoherního fondu a je obecně považována za jednu z nejpovedenějších „diablovek“. Původní cena byla 500 korun.