Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (19. 8. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Výběr pro tento týden opět nabízí řadu povedených herních titulů v čele se skvělým This War of Mine, Agent A: A puzzle in disguise či Cultist Simulator. Ani fanoušci aplikací nepřijdou zkrátka – vychutnat si mohou kupříkladu skvělou fotoaplikaci Depello nebo Pixelmator Photo.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Pixelmator Photo

Pořádný editor snímků je naprostá nezbytnost pro každého fotografa. Pokud hledáte propracovaný nástroj na cesty, rozhodně byste měli zvážit Pixelmator Photo. Ten platí za jednu z nejlepších aplikací pro úpravu fotografií, která si poradí nejen se základními úpravami, ale profituje například také ze strojového učení nebo podpory až 600 RAW formátů. Původní cena byla 200 korun.