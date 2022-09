Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (16. 9. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Výběr tohoto týdne zahrnuje řadu povedených herních titulů, jako jsou například Castle of White Night, Dungeon and Puzzles nebo To The Moon. Z aplikací seznam nabídne kupříkladu skvělý IDK? Decision Maker nebo užitečný WaterMinder.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se jedná o časově omezené nabídky, je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Castle of White Night

Pokořit 100 prokletých duší, a navíc znovu dobýt dříve ztracený hrad, se nezdá býti složitým úkolem. Opak je však pravdou, jak dokazuje titul Castle of White Night, který mistrně míchá prvky RPG s mechanikami survivalu. Vcelku neobvyklý je také grafický kabátek, který spoléhá pouze na dvoubarevné schéma tvořené černou a bílou. Původní cena byla 75 korun.