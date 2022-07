Skvělé aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (15. 7. 2022)

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS skvělé samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Co jsme pro vás vybrali tentokrát? Vyzkoušet můžete hned několik povedených her v čele se skvělou strategií Elements či žánrovým hybridem Dungeon of the Endless: Apogee. Na své si přijdou také fanoušci sociální sítě Twitter nebo ti, kteří hledají elegantní způsob, jak ovládat svou domácnost skrze HomeKit.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

MoviePro – Pro Video Camera

iPhony nepatří mezi špičku pouze pokud jde o fotografii, ale velmi dobře umí také natáčet videa. Pakliže hledáte aplikaci, která odemkne plný potenciál vašeho iOS zařízení, neměli byste vynechat MoviePro. Tento šikovný pomocník umí kupříkladu natáčet časosběrná videa a využívat funkci Center Stage, HDR a celou řadu užitečných vychytávek. Původní cena byla 250 korun.