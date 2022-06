Skvělé aplikace a hry pro Android, které jsou zdarma či se slevou (2. 6. 2022)

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro Android kvalitní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v zajímavé slevě či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. V našem pravidelném seriálu prohledáváme Obchod Google Play, abychom vám přinesli zajímavé tipy.

První červnový výběr zahrnuje celou řadu povedených hříček, jako je kupříkladu skvělá adaptace deskovky Talisman, interaktivní adventura Not Exactly A Hero nebo jednoduchá logická oddechovka Let the Pharaoh Free. Z aplikací nechybí například povedené sledování pitného režimu či zajímavý balíček ikon.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé už pominuly. Původní ceny aplikací pro Android jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit. Chcete-li být stále v obraze, přihlaste se k odběru notifikací nebo RSS , popřípadě nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Cube Card

Spojení žánrů karetních a logických her nebývá příliš obvyklé, avšak v titulu Cube Card se nezvyklá kombinace povedla na jedničku. Za sympatickou grafikou se ukrývá propracovaná hra s roguelike prvky, která vás vtáhne a jen tak nepustí. Původní cena byla 50 korun.