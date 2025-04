Skvělá novinka v ChatGPT! Funkci hloubkového průzkumu teď může používat úplně každý

Řekněme si to upřímně, spousta lidí by moc ráda využívala sílu umělé inteligence pro vlastní projekty, studium nebo práci, ale předplatné prostě není vždycky dostupné. OpenAI teď ale udělala něco, co si zaslouží uznání: zpřístupnila totiž odlehčenou verzi svého výzkumného nástroje “Hloubkový výzkum” i pro ty, kteří za ChatGPT nic neplatí. A to není žádný kosmetický bonus, je to pořádný krok směrem k větší rovnosti v přístupu k technologiím.

Hloubkový výzkum stojí na modelu o4-mini, který je šikovně navržený tak, aby byl lehčí na provoz, ale stále dost chytrý na to, aby vám pomohl se seriózní rešerší. Takže když potřebujete rychle zjistit podklady pro školní práci, připravit si argumenty na schůzku, nebo si prostě udělat jasno v nějakém tématu, máte ho teď doslova na dosah pár kliknutí.

Pokud ChatGPT používáte zdarma, máte k dispozici 5 „lehčích“ rešerší měsíčně. A věřte nám, že pro běžné potřeby je to úplně dostačující. Pokud máte placený tarif Plus, Team (25 úkolů měsíčně) nebo Pro (250 úkolů měsíčně), limit se samozřejmě navyšuje, a pokud náhodou vyčerpáte standardní úkoly, systém vás plynule přepne právě do odlehčeného režimu.

We've noticed many of you love using deep research, so we’re expanding usage for Plus, Team, and Pro users by introducing a lightweight version of deep research in order to increase current rate limits.

We’re also rolling out the lightweight version to Free users.

— OpenAI (@OpenAI) April 24, 2025