Skříň, jakou jste ještě neviděli: tenhle počítač se točí v mikrovlnce

Marek Bartík
Marek Bartík 10. 11. 7:00
Gaming Pc In A Microwave
  • Nadšenci z firmy SignalRGB se pochlubili unikátní počítačovou sestavou uvnitř mikrovlnky
  • Místo večeře však na otočném talíři krouží základová deska
  • Herní trouba nabízí nejen solidní výkon, ale také speciální ovládací prvky

Nejnovější výtvor počítačových nadšenců z firmy SignalRGB se navenek tváří jako běžná mikrovlnná trouba, avšak večeři byste si v ní nejspíš neohřáli. Uvnitř se totiž ukrývá herní počítač s grafickou kartou RTX 5060 Ti v celkové hodnotě kolem 2 000 dolarů, v přepočtu cca 42 tisíc korun. Herní komunita zkrátka zase jednou ukázala, že při stavbě počítačů se fantazii meze rozhodně nekladou.

Místo jídla rotující základní deska

Za prosklenými dvířky, které zde nahrazují klasickou prosklenou bočnici, se ukrývá základní deska ve formátu Mini ITX MSI MOG Z8901 Edge Ti. Kutilové ze SignalRGB ji posadili přímo na otočný talíř, na němž by se za normálních okolností ohřívalo jídlo. Z otočného talíře se tak stala podložka pro základní desku, jejíž neúnavné kroužení kolem své osy může mít na nejednoho hráče přímo meditativní účinky.

Trouba jak se patří!

Na jedné straně mikrovlnky se pak nachází integrovaný chladič AIO, zatímco ta protější je osazena grafickou kartou střední třídy RTX 5060 Ti. Bez využití nezůstal ani tlačítkový panel na vnější straně trouby. Svému původnímu účelu už ale pochopitelně neslouží. Nově totiž funguje jako programovatelné multimediální zařízení à la Stream Deck.



Netradiční počítačová skříň Inwin Shift



Nejdivočejší počítačová skříň roku? InWin Shift bourá veškerá designová pravidla

Svérázné vzezření stranou, mikrovlnný počítač rozhodně není žádný slimák a bez problému si poradí s náročnějšími hrami. Kromě zmíněné grafiky od Nvidie uvnitř najdete procesor Intel Core Ultra 5 225 a doplněný o 48 GB operační paměti Patriot 2 TB NVMe SSD od Patriotu s rychlostí 7 400 MB/s. O napájení se stará zdroj s výkonem 1 100 W a platinovou certifikací účinnosti. SignalRGB zároveň dostál svému jménu, neboť herní troubu vybavil synchronizovaným RGB osvětlením, které lze ovládat pomocí softwaru.

Možná to úplně nejlepší na této herní mikrovlnné troubě jsme si nechali na konec. Nadšenci ze SignalRGB totiž o unikátní sestavu uspořádali soutěž, do které se můžete přihlásit na webových stránkách společnosti.

Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

