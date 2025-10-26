Nejdivočejší počítačová skříň roku? InWin Shift bourá veškerá designová pravidla

- Novou počítačovou skříň od společnosti InWin jen tak nepřehlédnete
- Novinka s názvem Shift přichází s unikátní konstrukcí, která na první pohled vypadá jako exponát z výstavy moderního umění
- Skříň je k dostání v evropském e-shopu výrobce, o levnou záležitost se ale rozhodně nejedná
Na nedostatečnou nabídku počítačových skříní si hráči rozhodně stěžovat nemohou – rozmanitost modelů, velikostí či materiálů je v současnosti opravdu vysoká. Přesto však většina z nich působí na pohled velmi podobně – jako černý kvádr s bočním sklem a RGB podsvícením. O to víc zaujme, když se na trhu objeví model, který se neotřelým designovým řešením nebojí vystoupit z řady. Platí to i pro novou skříň s názvem Shift od tchajwanské společnosti InWin, která se věnuje výrobě počítačových komponentů.
Skříň pro herní nadšence
S trochou nadsázky by se dalo říct, že skříň InWin Shift na první pohled vypadá jako exponát z výstavy moderního umění. Ve skutečnosti se ale jedná o poměrně důmyslné řešenou konstrukci, která by mohla některým hráčům usnadnit proces skládání počítače. Pod centrální desku totiž uživatelé mohou namontovat napájecí zdroj s délkou až 28 cm, zatímco základní deska, která může mít formát až extented ATX, se umísťuje na horní stranu konstrukce.
Charakteristickým rysem nevšední skříně je trojice „křídel“, jejichž úhel lze nastavit od 0 do 90 stupňů. Na každém křídle se nachází prostor pro tři 120mm ventilátory nebo jeden 360mm radiátor vodního chlazení. Vzhledem k otevřenému designu skříně budou běžné ventilátory sloužit především jako dekorace. Užitečnější, ale zároveň o poznání méně estetická je možnost namontovat na křídla druhý zdroj napájení nebo pevné disky.
Ale za jakou cenu…
Designéři z InWinu mysleli také na cable management, který je důmyslně ukrytý v konstrukci, takže při pohledu zepředu na kabely prakticky nenarazíte. Výška všech čtyř nožiček je individuálně nastavitelná, což má umožnit stabilní postavení skříně i na nerovném povrchu.
PC skříň InWin Shift si můžete zakoupit přímo v oficiálním evropském e-shopu výrobce za 449 eur, v přepočtu za necelých 11 tisíc korun. Na tomto místě se tak nabízí otázka, zda takové peníze při stavbě neinvestovat do některého z důležitějších komponentů, třeba do grafické karty nebo procesoru.