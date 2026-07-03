Skládací horečka začíná: Apple objednal 10 milionů iPhonů Ultra, kolik bude stát?

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- Premiéra nejočekávanějšího telefonu posledních let se kvapem blíží
- Apple představí v září svou vůbec první skládačku v podobě modelu iPhone Ultra
- Je prakticky jisté, že se bude jednat o prodejní hit a tomu věří i kalifornský výrobce
O tom, že Apple vstoupí do segmentu skládacích telefonů, se mluví prakticky od vzniku této kategorie. Po několika letech spekulací, odhadů a všemožných fabulací k tomu letos konečně dojde a v září se dočkáme prvního skládacího iPhonu. Očekávání jsou obrovská, a to platí samozřejmě i co se týče prodejů. Ve hře je dokonce titul nejprodávanějšího skládacího mobilu roku.
Přišel, viděl, zvítězil
Apple sice vstoupí do skládacího segmentu s výrazným zpožděním a dalo by se říct, že s křížkem po funuse, ale realita bude zcela jiná. I když kalifornský gigant nevymyslí kolo a představí něco, co už jsme několikrát viděli (ano, i ve formátu zaměřeném na šířku), dá se očekávat epidemie skládací horečky a je velmi pravděpodobné, že iPhone Ultra bude naprostý hit.
Je dokonce velmi pravděpodobné, že Apple vstoupí do tohoto segmentu sice jako úplně poslední, ale všem ostatním vypálí rybník a získá podstatnou část trhu. Značky, které skládací telefony formovaly a tento trh budovaly, budou s příchodem iPhonu Ultra hrát až druhou ligu a myslí si to i Apple, který údajně navyšuje výrobní plány.
Nejprodávanější skládačka roku?
Nebo možná i všech dob – dle aktuálních zpráv zadal Apple požadavek k navýšení výroby iPhonu Ultra na 10 milionů kusů. Původní plány pracovaly s produkcí zhruba 7 až 8 milionů kusů, což znamená navýšení o takřka třetinu. To samozřejmě automaticky neznamená, že se všech 10 milionů kusů prodá, ale naznačuje, že Apple své skládací prvotině opravdu věří.
Pokud by se ale přece jen povedlo prodat všech 10 milionů kusů, iPhone Ultra by se stal jistojistě nejprodávanější skládačkou roku a Apple by si ukradl obrovskou část trhu pro sebe. Celosvětově se za rok prodá zhruba 20 milionů skládacích telefonů, takže kalifornský obr by držel polovinu tohoto trhu navzdory svému velmi opožděnému vstupu do něj.
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Apple vyhlíží mimořádně úspěšný rok
Obrovský zájem o iPhone Ultra se očekává navzdory tomu, že se bude jednat o jeden z nejdražších telefonů na trhu. Základní model by mohl stát až 2 500 dolarů (64 200 Kč včetně DPH) a cena vrcholného provedení se údajně bude pohybovat okolo 3 000 dolarů (77 100 Kč včetně DPH). V Cupertinu tedy očekávají velmi plodnou druhou polovinu roku.
Podle analytiků má Apple v plánu vyrobit v druhé polovině tohoto roku 85 milionů telefonů a celkově by se mohly prodeje iPhonů za letošek vyšplhat až na 240 milionů kusů. Toto číslo se těsně přibližuje rekordnímu roku 2025, kdy se Applu povedlo poslat na trh 248 milionů iPhonů. Takto vysokého čísla by mělo být dosaženo navzdory tomu, že základní iPhone 18 dorazí až v roce 2027.