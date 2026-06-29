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Apple má pracovat na chytrém prstenu, mohl by způsobit revoluci v odvětví

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 29. 6. 12:00
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Apple iRing

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  • Segment nositelné elektroniky rychle roste na popularitě
  • Mezi velmi oblíbené patří hlavně chytré prsteny, které nabízí čím dál více výrobců
  • Aktuálně se začíná spekulovat o tom, že se k nim brzy připojí i Apple

Segment nositelné elektroniky výrazně roste a Apple v něm patří mezi velké hráče, primárně díky populárním hodinkám Apple Watch a bezdrátovým sluchátkům AirPods. Kromě těchto dvou produktů žádné jiné přístroje tohoto druhu nenabízí, nicméně to by se mohlo brzy změnit – opět ožívají spekulace o tom, že se v Cupertinu připravuje chytrý prsten.

Chytré prsteny se těší vysoké oblibě

Tuto specifickou nositelnou elektroniku nejvíce zpopularizovala firma Oura, nicméně více se o ní začalo mluvit v okamžiku, kdy se svým chytrým prstenem přispěchal Samsung. Jeho Galaxy Ring by se mohl příští rok dočkat nástupce, nicméně nyní ožívají spekulace o prstenu od hlavního rivala Samsungu, kterým je pochopitelně Apple.

Připravuje Apple svůj první chytrý prsten?
Připravuje Apple svůj první chytrý prsten?

Americký gigant se v poslední době rozhodl výrazně rozšířit své portfolio o výrobky, které by od něj v minulosti nikdo moc nečekal. V roce 2023 dorazil například headset pro rozšířenou realitu Vision Pro a v dohledné době vstoupí technologický obr z Cupertina také do segmentu chytrých brýlí. Další nositelná elektronika v podobě prstenu tak vlastně dává smysl.

Doba konečně uzrála?

Spekulace o tom, že Apple připravuje chytrý prsten, se začaly objevovat už v době, kdy tato elektronika nebyla ani zdaleka tak rozšířená. První se datují k roku 2015, nicméně naplno propukly až okolo roku 2024, kdy se do tohoto segmentu rozhodl vstoupit Samsung. Nyní tyto zvěsti oživuje informátor Kosutami, který uvádí, že Apple na chytrém prstenu pracuje.

Označuje ho velmi neoriginálním jménem iRing, což ale samozřejmě nemusí být reálné a nakonec se může jmenovat úplně jinak. Měl by být přímou konkurencí prstenů Oura i modelu Galaxy Ring od Samsungu. Dle Kosutamiho je chytrý prsten od Applu ve fázi vývoje, ale nic konkrétnějšího se o něm prozatím bohužel neví.



John Ternus na Apple Eventu



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Je chytrý prsten od Applu opravdu reálný?

Prozatím se jedná o nepodloženou spekulaci, ale určité náznaky toho, že Apple svůj první chytrý prsten připravuje, opravdu existují. Eddy Cue, který nedávno převzal vedení zdravotní divize kalifornského giganta, prý tlačí k agresivnější nabídce na poli produktů zaměřených na zdraví. To na chytrý prsten dokonale sedí, a je tedy možné, že jeho vývoj skutečně probíhá.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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