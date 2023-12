Skandální narušení soukromí. Tato společnost tvrdí, že vás odposlouchává přes telefon

Marketingová společnost CMG údajně disponuje technologií umožňující odposlechy

Na jejich základě poté dokáže cílit reklamu

O tom, že něco podobného CMG skutečně dokáže, lze ovšem pochybovat

S nástupem chytrých telefonů začaly mezi některými uživateli růst obavy o soukromí. Přeci jen zařízení, která jsou vybavena kamerami, mikrofony, GPS a také jsou neustále připojena k internetu, těmto obavám značně nahrávají. Ostatně také precizní algoritmus Googlu, který vám mnohdy s až mrazivou přesností doporučuje produkty a služby, dává různým konspiračním teoriím vodu na mlýn. Obavy paranoidních uživatelů se nyní rozhodla potvrdit marketingová společnost Cox Media Group, která na svých stránkách nabízí inzerentům možnost cílené reklamy na základě odposlouchávání uživatelů.

Umí marketingové firmy odposlouchávat vaše telefony?

Marketingový tým mediálního giganta Cox Media Group tvrdí, že je schopen poslouchat okolní konverzaci spotřebitelů prostřednictvím zabudovaných mikrofonů v chytrých telefonech, chytrých televizorech a dalších zařízeních, aby mohl shromažďovat data a využívat je k cílení reklamy. To vyplývá z analýzy marketingových materiálů CMG, kterou provedla společnost 404 Media, a z podrobností z prezentace poskytnuté externímu marketingovému odborníkovi. CMG tvrdí, že tato funkce nazvaná Active Listening dokáže identifikovat potenciální zákazníky na základě náhodných rozhovorů v reálném čase.

„Co by pro vaše podnikání znamenalo, kdybyste se mohli zaměřit na potenciální klienty, kteří ve svých každodenních rozhovorech aktivně diskutují o potřebě vašich služeb? Ne, to není epizoda ze seriálu Black Mirror – to jsou hlasová data a společnost CMG má možnosti, jak je využít ve prospěch vašeho podnikání,“ píše se na webových stránkách CMG. Firma tvrdí, že díky službě Active Listening dokáže zacílit na konkrétní uživatele. Server 404 Media odkázal na několik sekcí webových stránek společnosti CMG, ale všechny tyto odkazy jsou nyní přesměrovány na domovskou stránku. Marketingová společnost na tento článek prozatím nereagovala.

Je otázkou, zda jsou tvrzení společnosti CMG vůbec pravdivá. Z technického hlediska by jistě takovéto odposlouchávání bylo možné, nicméně by k němu bylo zapotřebí využít například modifikovanou aplikaci, která by odesílala data na servery CMG bez vědomí uživatele, kde by následně mohla údaje zpracovat umělá inteligence a vytvořit reklamu na míru. Nutno ale podotknout, že se jedná o poměrně složité řešení, přičemž s ohledem na náklady a cenu takovéhoto odposlechu je spíše nepravděpodobné, že by bylo v silách CMG tuto službu nabízet.