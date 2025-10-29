Šílené slevy na Nintendo! Zaklínač 3 úplně zdarma a další pecky za hubičku

- Halloween se nese ve znamení slev také na Nintendo Store
- Za výhodnější ceny je k dispozici více než tři tisíce titulů
- Mezi nimi je také The Witcher 3: Wild Hunt, který je zcela zdarma
- Většina slev končí začátkem příštího měsíce, takže příliš neotálejte
Slevy v obchodě Nintendo Store jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Tentokrát se ale s výhodnými nabídkami roztrhl pytel a ve slevách se objevilo více než tři tisíce titulů. Mezi to nejzajímavější patří třetí Zaklínač, který je zcela zdarma, výhodná cena za Hogwarts Legacy nebo několik velmi výhodných bundlů skvělých titulů, které stojí za hřích.
Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.
Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.
The Witcher 3: Wild Hunt
Sleva: 100 % (původní cena 1079 Kč, nyní 0 Kč)
Žánr: RPG
Hodnocení Metacritic: 85/100
Platnost slevy: není uvedeno
Představovat třetí pokračování videoherního Zaklínače patrně není příliš třeba. Titul z roku 2015 je oblíbený jak mezi hráči, tak i mezi kritiky a obecně je považován za jednu z nejlepších her všech dob. Ačkoli kovaní hráči mají svět Andrzeje Sapkowského jistě prochozený křížem krážem, nynější naprosto bezprecedentní akce, kdy je The Witcher 3: Wild Hunt k dispozici zcela zdarma, zkrátka nelze ignorovat. V případě Nintenda je také potřeba brát v potaz to, že už jen skutečnost, že si Zaklínače můžete zahrát na původním Switchi, je malý technický zázrak. Jen pro úplnost dodám, že kompletní edice je k dispozici za 374 korun.