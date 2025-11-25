TOPlist

Signal zavádí zálohování na iOS. Základ je zdarma, za delší historii si připlatíte

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 25. 11. 15:00
0
Veselá žena používající iPhone (ilustrační obrázek)
  • Komunikační aplikace Signal spouští bezpečné zálohy také na platformě iOS
  • Uživatelé Androidu se z nich mohou těšit už od září letošního roku
  • Zdarma ale dostanete jen 45 dní záloh, za delší období si musíte zaplatit

Ztráta či výměna zařízení v dnešní době už neznamená, že přijdete o všechny své zprávy, nicméně v případě populární aplikace Signal na platformě iOS byla situace ohledně zálohování o něco málo složitější. Signal nyní spouští bezpečné zálohování na iOS, které vám umožní ukládat a obnovovat zprávy právě pro případy, že byste ztratili nebo rozbili svůj smartphone. S bezplatnou verzí této funkce můžete uložit až 100 MB textových zpráv spolu s fotografiemi, videi, GIFy a soubory za posledních 45 dní.

Bezpečné zálohy Signalu také pro iOS

K dispozici je také varianta za poplatek dva dolary měsíčně (cca 50 korun s daní), která umožňuje zálohovat všechny vaše textové zprávy a navíc až 100 GB médií nad rámec 45denního limitu. Na Androidu spustil Signal bezpečné zálohování, které ukládá vaše zprávy a média pomocí koncového šifrování, v září. K záloze můžete přistupovat pomocí 64místného klíče pro obnovení vygenerovaného na vašem zařízení, ale Signal upozorňuje, že vám nemůže pomoci obnovit kód, pokud jej ztratíte.

Chcete-li povolit bezpečné zálohování, přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost Zálohy. Zde klepněte na možnost Nastavení – Povolit zálohy a poté si zapište nebo uložte svůj obnovovací klíč. Po potvrzení obnovovacího klíče si můžete vybrat mezi bezplatným a placeným tarifem. Aplikace Signal poté začne ukládat vaše zprávy a média. Signal plánuje zavést bezpečné zálohování také do své desktopové aplikace a nakonec vám umožní přenášet šifrovanou historii zpráv mezi Androidem, iOS a desktopem.



Ruský hacker s QR kódem na telefonu



Nepřehlédněte

Používáte aplikaci Signal? Dejte si pozor na podvodné QR kódy z Ruska

Signal je oblíbenou komunikační alternativou řady uživatelů, kteří nechtějí svěřovat svá data velkým korporacím a zároveň je chtějí chránit před případným sledováním. Je potěšující vidět, že se vývojáři zaměřili ve své snaze nabídnout šifrované zálohy také na platformu iOS, nicméně měsíční poplatek by mohl nejednoho uživatele odradit. Na druhou stranu – za soukromí se zkrátka platí.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Huawei Mate 80 Pro Max v zelené barvě
Huawei Mate 80 přichází ve čtyřech variantách. I ta nejlevnější nabízí špičkovou výbavu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 18:30
0
Boty Crocs Xbox vyrobené ve spolupráci s Microsoftem
Xbox boty jsou tady! Crocs v limitované edici vyvolaly bouřlivou diskuzi
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
Satelitní internet Amazon Leo Ultra
Nejrychlejší satelitní internet? Amazon nabídne až 1 Gb/s, běžní uživatelé si ale počkají
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Koncept ohebného telefonu iPhone Fold (ilustrační obrázek)
Ohebný iPhone se blíží, levné to ale rozhodně nebude
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
12

Kapitoly článku