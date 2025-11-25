Signal zavádí zálohování na iOS. Základ je zdarma, za delší historii si připlatíte

- Komunikační aplikace Signal spouští bezpečné zálohy také na platformě iOS
- Uživatelé Androidu se z nich mohou těšit už od září letošního roku
- Zdarma ale dostanete jen 45 dní záloh, za delší období si musíte zaplatit
Ztráta či výměna zařízení v dnešní době už neznamená, že přijdete o všechny své zprávy, nicméně v případě populární aplikace Signal na platformě iOS byla situace ohledně zálohování o něco málo složitější. Signal nyní spouští bezpečné zálohování na iOS, které vám umožní ukládat a obnovovat zprávy právě pro případy, že byste ztratili nebo rozbili svůj smartphone. S bezplatnou verzí této funkce můžete uložit až 100 MB textových zpráv spolu s fotografiemi, videi, GIFy a soubory za posledních 45 dní.
Bezpečné zálohy Signalu také pro iOS
K dispozici je také varianta za poplatek dva dolary měsíčně (cca 50 korun s daní), která umožňuje zálohovat všechny vaše textové zprávy a navíc až 100 GB médií nad rámec 45denního limitu. Na Androidu spustil Signal bezpečné zálohování, které ukládá vaše zprávy a média pomocí koncového šifrování, v září. K záloze můžete přistupovat pomocí 64místného klíče pro obnovení vygenerovaného na vašem zařízení, ale Signal upozorňuje, že vám nemůže pomoci obnovit kód, pokud jej ztratíte.
Now available on iOS 😎 https://t.co/LGdHqHsdTW
— Signal (@signalapp) November 24, 2025
Chcete-li povolit bezpečné zálohování, přejděte do nabídky Nastavení a vyberte možnost Zálohy. Zde klepněte na možnost Nastavení – Povolit zálohy a poté si zapište nebo uložte svůj obnovovací klíč. Po potvrzení obnovovacího klíče si můžete vybrat mezi bezplatným a placeným tarifem. Aplikace Signal poté začne ukládat vaše zprávy a média. Signal plánuje zavést bezpečné zálohování také do své desktopové aplikace a nakonec vám umožní přenášet šifrovanou historii zpráv mezi Androidem, iOS a desktopem.
Signal je oblíbenou komunikační alternativou řady uživatelů, kteří nechtějí svěřovat svá data velkým korporacím a zároveň je chtějí chránit před případným sledováním. Je potěšující vidět, že se vývojáři zaměřili ve své snaze nabídnout šifrované zálohy také na platformu iOS, nicméně měsíční poplatek by mohl nejednoho uživatele odradit. Na druhou stranu – za soukromí se zkrátka platí.