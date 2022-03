Seniorka málem zemřela. Život ji zachránily Apple Watch

Nositelná elektronika se v dnešní době čím dál tím více zaměřuje na sledování životních funkcí a prevenci různých nemocí. K tomu jim pomáhá například senzor pro sledování tepu, pulzní oxymetr či EKG. V praxi je nicméně nejvíce užitečná schopnost detekce pádu, se kterou přišly Apple Watch. Děkovat této funkci může také 71letá seniorka z města St. Petersburg v americkém státě Florida, které dost možná zachránila život.

Raylene Hackenwerth dostala Apple Watch od svého syna Jasona k Vánocům, aby si mohla monitorovat tělesné procesy během cvičení. Zhruba před měsícem ale Raylene tvrdě upadla a nemohla si sama zavolat pomoc. Naštěstí pád detekovaly Apple Watch a poslaly upozornění lékařům, kteří se okamžitě vydali na záchrannou misi. Díky hodinkám věděli, kde přesně zasahovat, neboť ty společně s vysláním žádosti o pomoc automaticky sdílely také přesnou polohu. „Zaslaly nám přesnou zeměpisnou šířku a délku. Řekl bych, že je to docela užitečná funkce,“ řekl jeden ze zasahujících zdravotníků Joshua Stevens.

Medici Raylene našli téměř v bezvědomí a velmi potlučenou. Nejzávažnější diagnóza ale měla teprve přijít. Po převozu do nemocnice se totiž navíc zjistilo, že má na plicích nádorové onemocnění. „Kdybych neupadla a Apple Watch mi nezavolaly pomoc, pravděpodobně by doktoři na ten nádor nepřišli. Kdyby se o něm lékaři dozvěděli později, možná by mi už nebylo pomoci,“ řekla v rozhovoru pro WFTS Tampa Bay.

Apple Watch zachraňují lidské životy pravidelně

Nejedná se o první případ, kdy se díky Apple Watch podařilo předejít úmrtí. V loňském roce například zachránily muže před utonutím, když si šel v zimně zarybařit, a za svůj život jim vděčí také veslařka, která se ocitla v ohrožení života během paddleboardingu.

Funkci detekce pádu mají Apple Watch ve svém repertoáru už od modelu Series 4. Pokud je vám pod 65 let, je funkce v základu vypnutá, nicméně jí lze zapnout z aplikace Watch pro iPhone.