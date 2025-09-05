Sen outdoorových nadšenců: Amazfit T-Rex 3 Pro nabízí vysokou odolnost za příznivou cenu

Michael Chrobok
Michael Chrobok 5. 9. 12:30
0
Chytré hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro
  • Amazfit T-Rex 3 Pro přináší vítaná vylepšení oproti základnímu modelu
  • Novinku ocení především nároční sportovci, kteří často vyráží do terénu
  • Hodinky jsou v prodeji od dnešního dne za cenu 9 999 korun

Čínská společnost Amazfit představila v rámci veletrhu IFA v Berlíně nový model svých chytrých hodinek T-Rex 3 Pro. Jak již název napovídá, hodinky jsou primárně cíleny na aktivní sportovce, kteří často a rádi vyráží do náročného terénu. Oproti základnímu modelu T-Rex 3 slibuje novinka vylepšení hned v několika oblastech, jenž jistě ocení (nejen) náročnější uživatelé. S čím se pokusí Amazfit T-Rex 3 Pro zaujmout potenciální zájemce?

Lepší téměř ve všech ohledech

Amazfit T-Rex 3 Pro doplňují základní model, který jsme již recenzovali koncem loňského roku. Pro varianta se může pyšnit použitím titanové slitiny v rámci pouzdra, které je k dispozici ve dvou velikostech – menší 44mm (rozměry 44 × 14 milimetrů) a větší 48mm (rozměry 48,5 × 14 milimetrů), v obou případech s řemínkem s roztečí 22 milimetrů. Samozřejmostí je AMOLED displej krytý safírovým sklíčkem (základní verze má „pouze“ Gorilla Glass) a maximální jas poskočil z 2000 na rovných 3000 nitů. Zachována zůstala odolnost do 10 ATM s tím, že hodinky umožňují i potápění až do 45 metrů.

Z hlediska funkcí nechybí Wi-Fi či Bluetooth, přičemž vítaným přídavkem je možnost přijímat/odmítat hovory ze spárovaného smartphonu, díky přítomnosti mikrofonu a reproduktoru. Užitečnou vychytávkou je také dvoubarevná LED svítilna, jenž zdobí řadu outdoorových konkurentů, jako je třeba Garmin.

Pro záznam dat z více než 180 podporovaných sportů využívají hodinky senzor BioCharge, měření srdečního tepu, jeho variability a okysličení krve, přičemž nechybí ani měření spánku či ženského reprodukčního zdraví. Samozřejmostí je dual-band GPS s připojením k 6 satelitům.

Pro běžce v terénu a v neznámém prostředí si Amazfit přichystal několik užitečných novinek. Mezi ně patří lepší vizualizace mapových podkladů, jenž jsou dostupné i offline, více detailů terénu, vyšší kontrast v rámci map pro lepší čitelnost, hustší síť cest či detaily jako jsou body zájmu. Z hodinek si také můžete nechat vytvořit individuální běžecké trasy, například na základě délky či bodů zájmu a následně se při běhu nechat navigovat turn-by-turn navigací. V případě nouze pak můžete využít užitečnou SOS funkci a s hodinkami také zaplatíte díky přítomnosti NFC.

Chytré hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro
Chytré hodinky Amazfit T-Rex 3 Pro

Co náročné sportovce jistě potěší je kompatibilita se sportovním příslušenstvím vyráběným třetími stranami, jako jsou hrudní pásy či krokoměry. V budoucnu také má přibýt podpora pro řadu aplikací třetích stran, jako je třeba Relive. Pokud jde o operační systém, k dispozici je Zepp OS ve verzi 5.

Opomenout nesmím ani výdrž na baterii, která je v případě větších hodinek až 25 dní (v režimu přibližně smartwatch 8 dní), přičemž u menší velikosti se musíte smířit s výdrží „jen“ 17 dní na jedno nabití. Amazfit T-Rex 3 Pro jsou k dispozici v čistě černé barvě a černé se zlatými akcenty, případně zlaté u menší verze za cenu 9 999 korun.

