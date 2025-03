Segway stahuje přes 220 tisíc elektrických koloběžek, jízda na nich není bezpečná

Elektrické koloběžky Segway Ninebot Max G30P a Max G30LP mohou způsobit zranění

Společnost jich stáhla z prodeje už přes 220 tisíc

Současným majitelům nenabízí kompenzaci, ale pouze sadu na seřízení zdarma

Elektrické koloběžky jsou velkým hitem posledních let. Ať už na ně máte pozitivní či negativní názor, obecně platí, že se nejedná o dvakrát bezpečné svezení. Stabilita elektrických koloběžek totiž nebývá příliš vysoká a i v nižších rychlostech mohou být případné pády nejen bolestivé, ale také s dlouhodobými následky. O to horší je, pokud některá z koloběžek je ve stavu, kdy může k nějaké té nehodě aktivně přispět. To je také případ známé společnosti Segway.

Koloběžky Segway mohou způsobit vážná zranění

Segway nyní stáhla všechny své elektrické koloběžky Ninebot Max G30P a Max G30LP z důvodu vadného mechanismu, který může způsobit, že se řídítka koloběžky během používání sklopí, čímž hrozí nebezpečí pádu, alespoň to uvedla americká Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků. Samotná firma obdržela 68 hlášení o výskytu těchto závad, které měly za následek 20 zranění – od pohmožděnin a odřenin, až po tržné rány a v některých případech dokonce zlomeniny.

Od ledna 2020 bylo prodáno přibližně 220 tisíc koloběžek, které byly staženy z prodeje. Koloběžku Ninebot Max G30P lze snadno rozpoznat podle šedožlutého barevného provedení, zatímco model Max G30LP je černý se žlutými prvky. Firma Segway zároveň vyzývá spotřebitele, aby stažené koloběžky okamžitě přestali používat, nicméně náhradu za ně prozatím nechystá.

Místo toho společnost uvádí, že majitelé mohou kontaktovat přímo Segway, „aby získali informace, zda je třeba skládací mechanismus seřídit, a aby obdrželi bezplatnou sadu pro údržbu“. Sada obsahuje pokyny a nástroje pro utažení skládacího mechanismu u obou modelů a jeho údržbu, aby skládací mechanismus zůstal během jízdy na koloběžkách zajištěn.