Šéf Larianu po oznámení Divinity uklidňuje hráče: AI nám pomáhá, ale lidi nahrazovat nebudeme

- Šéf Larianu Swen Vincke důrazně popřel, že by studio propouštělo grafiky za účelem jejich náhrady umělou inteligencí
- Reakce přišla po vlně kritiky spojené s oznámením Divinity, která podle Vinckeho nebude obsahovat žádný obsah generovaný AI
- Studio využívá strojové učení pouze pro technické a pomocné úkony, aby měli tvůrci více prostoru pro kreativitu
Jen týden poté, co studio Larian na slavnostním předávání cen The Game Awards odhalilo svůj nový titul Divinity, musí jeho vedení hasit nečekaný požár. Místo rozborů prvního traileru se komunita zaměřila na zprávy naznačující, že tvůrci Baldur’s Gate 3 masivně zavádějí generativní umělou inteligenci.
Komunikační šum?
Generální ředitel Larianu Swen Vincke ale velice rázně a svérázně zasáhl a ubezpečil veřejnost, že v novém Divinity bude veškerý obsah vytvořen lidmi. A to od scénáře, přes artworky, až po herecké výkony.
Celý humbuk vyvolala reportáž Bloombergu, který na základě rozhovoru s Vinckem uvedl, že studio využívá AI nástroje k tvorbě konceptuálního umění a psaní textů. V kontextu herního průmyslu, který se potýká s propouštěním a obavami z automatizace, tak zpráva sehráli roli dokonalé rozbušky. Lariani jsou totiž vnímaní jako jedni z těch „hodných“ (na rozdíl třeba od EA a jiných „zlých“ vydavatelů), a tak není divu, že zkratkovitá informace o tom, že už i Vincke tlačí na použití AI, některé hráče nepochybně zklamala.
Jenže se ukazuje, že šlo spíše o komunikační šum, respektive nesprávnou a zkratkovitou interpretaci. Larian se podle Vinckeho rozhodně nechystá nahrazovat pozice tzv. concept artistů umělou inteligencí.
Holy fuck guys we’re not "pushing hard" for or replacing concept artists with AI.
We have a team of 72 artists of which 23 are concept artists and we are hiring more. The art they create is original and I’m very proud of what they do.
I was asked explicitly about concept art…
— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) December 16, 2025
Skoro všechno dělají lidi
Bezprostředně po publikování článku a následné vlně kritiky vydal Vincke sérii prohlášení, ve kterých situaci vyjasnil. Důrazně odmítl, že by nově oznámená Divinity obsahovala AI prvky.
„V Divinity nebude žádný obsah generovaný AI. Všechno jsou lidští herci, všechno píšeme sami,“ uvedl Vincke. K otázce konceptuálního umění, která vyvolala největší emoce, dodal na sociální síti X: „Opravdu netlačíme na to, abychom nahradili konceptuální umělce umělou inteligencí. Máme tým 72 umělců, z toho 23 se věnuje konceptům, a nabíráme další.“
Vysvětlil, že AI používají pouze ve fázích „explorace“ a hledání inspirace, podobně jako vyhledávání na Googlu, nebo když koukají do oborových knih. „V raných fázích nápadů používáme AI k hrubému náčrtu kompozice, který je následně nahrazen originálním konceptem našich lidí. Neexistuje zde žádné srovnání, finální práce je dílem našich světových umělců,“ upřesnil ředitel studia v prohlášení pro Polygon.
Vincke zdůraznil, že studio se rozrůstá, nikoliv zmenšuje. „Neustále rozšiřujeme naše týmy konceptuálních umělců, scenáristů a vypravěčů. Stavíme nové týmy pro psaní, casting a nahrávání herců,“ stojí v oficiálním prohlášení, které Larian zaslal médiím. Cílem je, aby technologie sloužila tvůrcům, ne aby je nahrazovala.
Jason Schreier z Bloombergu později zveřejnil přepis části rozhovoru, aby poskytl kontext. Z něj vyplývá, že ačkoliv Larian s AI experimentuje, vnímá ji pragmaticky jako nástroj pro zefektivnění, nikoliv jako náhradu talentu. Vincke navíc přiznává, že díky AI navíc ani nevidí nějaké radikální zvýšení produktivity.
Ačkoliv se Larian brání generování obsahu pomocí AI, technologii strojového učení (ML) využívá dlouhodobě pro technické úkoly. Jak Vincke vysvětloval již dříve v průběhu roku 2025, automatizace slouží k odstranění úkolů, které „nikdo nechce dělat“.
Jde o procesy, které neubírají na kreativitě, ale šetří čas, jako například čištění dat z Motion Capture, kdy AI pomáhá s odstraňováním chyb v nasnímaném pohybu. Dále jde například o technické úpravy audio souborů v tisících řádcích dialogů, nebo staré známé prototypování skrze white boxing – tedy rychlé testování nápadů ve velmi hrubém 3D prostředí, kde se jen zkouší nápady.
Efektivita umožňuje studiu vytvářet komplexnější hry. „Když jde komplexita nahoru, začíná to být opravdu zajímavé. Rychlejší iterace nám umožňují dosáhnout lepších výsledků,“ vysvětlil Vincke. Filozofie studia je jasná: automatizace má uvolnit ruce lidem, aby mohli trávit více času kreativní prací, nikoliv rutinou.
Odlišný přístup v době AI horečky
Postoj Larian Studios kontrastuje s přístupem některých jiných velkých hráčů na trhu. Zatímco společnosti jako Krafton nebo Nexon otevřeně mluví o strategiích „AI First“ a předpokládají, že každá herní firma bude AI masivně využívat, Larian volí cestu zaměřenou na řemeslo. Ostatně jen těžko teď budete hledat velkou, nebo třeba i střední vývojářskou firmu, která se zapřísáhla že nebude ve svých procesech používat AI. Tlačí na ni prakticky všichni.
Swen Vincke si je vědom obav, které v odvětví panují. Od strachu ze ztráty zaměstnání až po krádeže duševního vlastnictví modely AI. I proto bylo jeho vyjádření ohledně Divinity tak kategorické. Studio sice zkoumá nejmodernější technologie, ale jak Vincke uzavřel: „Najímáme kreativce pro jejich talent, ne pro jejich schopnost dělat to, co navrhne stroj.“