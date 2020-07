SDEU zrušil rozhodnutí Evropské komise, Apple nemusí doplácet stovky miliard na daních

Tribunál Soudního dvoru EU dnes rozhodl, že Apple nemusí platit rekordní částku za údajné neplacení daní v Irsku. Americké společnosti hrozilo, že bude muset Irsku doplatit 13 miliard EUR (346,5 mld Kč).

