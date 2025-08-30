Saúdská Arábie chce ve velkém vyrábět vodík, přemění ho na amoniak

- Saúdská Arábie je země, která je spojovaná především s ropou
- Nyní plánují masivní výstavbu zařízení na výrobu zeleného vodíku s roční produkcí 400 000 tun
- Hodnota investice se odhaduje na miliardy eur
Saúdská Arábie je dlouhodobě vnímaná jako ropná velmoc. Nyní se ale chystá přepsat svou energetickou budoucnost. V rámci ambiciózních plánů na dekarbonizaci a diverzifikaci ekonomiky spouští projekt masivní výroby zeleného vodíku, který bude dále přeměňován na snadněji transportovatelný amoniak. Ročně má vzniknout až 400 000 tun tohoto čistého paliva, přičemž celková hodnota investice se odhaduje na miliardy eur.
Yanbu Green Hydrogen Hub s výkonem 4 gigawatty se má stát jedním z největších zařízení tohoto typu na světě. Jeho produkce má být téměř dvakrát vyšší než projekt Neom, dosavadní vlajková iniciativa Saúdů v oblasti vodíku.
Nezaplaví však trh ekologickým vodíkem, protože ten má být na místě zpracován na zelený amoniak, který se poté dostane na globální exportní trhy. Zelený vodík bude vyráběný metodou elektrolýzy vody za použití obnovitelné energie, například sluneční nebo větrné, poté se vodík spojí s dusíkem získaným přímo ze vzduchu za vysokého tlaku a teploty.
Výsledkem této reakce je vznik amoniaku (NH₃). Reakce známá jako Haberův-Boschův proces je běžně používána v chemickém průmyslu, ale dosud hlavně s využitím vodíku pocházejícího z fosilních paliv.
Jednodušší skladování i přeprava
Důvodem využití amoniaku jsou jeho vlastnosti. Je mnohem snazší jej skladovat a přepravovat než samotný vodík, který vyžaduje extrémně nízké teploty nebo vysoký tlak. Proto se amoniak stává nosičem vodíku v globálním obchodu s energií. Lze jej přepravovat loděmi jako LNG a po dodání na místo určení přeměnit zpět na vodík nebo použít přímo, například v turbínách, lodích nebo hnojivech.
Zakázku na předběžný inženýrský návrh Yanbu Green Hydrogen Hubu získala společně španělská inženýrská společnost Técnicas Reunidas a čínská energeticko-chemická skupina Sinopec. Fáze návrhu má trvat přibližně 10 měsíců. Teprve po jejím dokončení předloží partneři podrobnou nabídku na výstavbu celého komplexu.
Infrastruktura potřebná k provozu Yanbu Green Hydrogen Hub bude stejně impozantní jako samotný závod. Kromě hlavní továrny na vodík je nutné vybudovat specializovaný systém odsolování mořské vody a specializovaný exportní terminál.
Elektřinu dodají solární a větrné farmy
Klíčovým prvkem „zeleného“ charakteru projektu je napájení. Obrovské solární a větrné farmy mají dodávat veškerou potřebnou elektřinu a zaručit tak nízkou uhlíkovou stopu celého procesu. Projekt Yanbu je součástí mnohem širší energetické strategie Saúdské Arábie. Království oznámilo, že do roku 2030 hodlá investovat do energetického sektoru 270 miliard dolarů, což je součástí vize diverzifikace ekonomiky, která má postupně snížit její závislost na příjmech z ropy.
Jedním z konkrétních cílů je získat 10procentní podíl na globálním trhu s exportem vodíku. Vzhledem k prognózám analytiků ohledně růstu tohoto trhu by to znamenalo opravdu gigantický byznys.
Saúdská Arábie není jediným hráčem v regionu, který sází na vodík a jeho využití. Spojené arabské emiráty vyčlenily na svou vodíkovou strategii více než 10 miliard eur. Maroko zase rozvíjí iniciativu v hodnotě 32 miliard dolarů, která má z této země učinit klíčového dodavatele zeleného vodíku pro evropský trh.
10 procent celosvětové kapacity elektrolyzérů
Celkem projekty v oblasti vodíku, které se v současné době rozvíjejí na Blízkém východě a v severní Africe, představují přibližně 10 procent celosvětové kapacity elektrolyzérů, které jsou ve fázi plánování nebo výstavby.
Region má na to přírodní předpoklady. Je to zejména velké množství slunečního svitu, rozsáhlé a málo využívané pouštní oblasti ideální pro výstavbu gigantických fotovoltaických farem a dlouholeté, zavedené zkušenosti s exportem energetických surovin v globálním měřítku.
Systém palivových článků třetí generace od Toyoty
Na vodík sází také velké korporace a automobilky. Například Toyota považuje vodík za důležité palivo v úsilí o uhlíkovou neutralitu a podporuje různé iniciativy pro vytváření, přepravu, skladování a využívání vodíku. Toyota Motor Corporation nyní vyvinula nový systém palivových článků třetí generace. Je navržen pro komerční sektor a má stejnou životnost jako běžné vznětové motory. Vyznačuje se výrazným zlepšením výkonu, včetně úspory paliva a výrazného snížení nákladů ve srovnání s předchozí verzí.
V roce 2014 uvedla Toyota na trh elektromobil Mirai s palivovými články (FCEV) a od té doby prodala přibližně 28 000 kusů ve více než 30 zemích a teritoriích. Od roku 2019 navíc Toyota začala dodávat systémy FC pro použití v dalších aplikacích, jako jsou autobusy, železnice a stacionární generátory energie, a dodala více než 2 700 jednotek více než 100 zákazníkům po celém světě.