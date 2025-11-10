Satelitní připojení v iPhonu čeká vylepšení, Apple chystá navigaci i sdílení fotek

- Apple údajně plánuje rozšířit možnosti svého satelitního připojení
- Mezi ně patří třeba možnost posílat fotografie nebo navigace v Apple Mapách
- Není vyloučeno, že některé funkce mohou být v budoucnu zpoplatněny
Je to pár let, co se do iPhonu (a také do některých zařízení s Androidem) dostala možnost využívat satelitního připojení pro nouzové situace. Ačkoli v našich podmínkách se na místo, které by nebylo pokryto mobilním signálem, dostaneme jen obtížně, v některých částech světa je to poměrně snadné. Dostat se do potíží v takových místech není příjemné a mít možnost zavolat si o pomoc je jistě velmi užitečná funkce. Není proto divu, že Apple se podle spekulací snaží možnost využívat satelitní komunikaci jako klasické internetové připojení.
Bohatší nabídka funkcí satelitního připojení
Tohoto názoru je také známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, který se o své postřehy podělil se čtenáři v rámci svého newsletteru Power On. V něm zmiňuje hned pět novinek, na kterých v Cupertinu údajně usilovně pracují. Mezi ně patří navigace v aplikaci Apple Mapy bez nutnosti mobilního či Wi-Fi spojení, zobrazování odeslaných/přijatých fotografií v aplikaci Zprávy či možnost využívat satelitní připojení i ve vnitřních prostorách bez nutnosti fyzicky nasměrovat zařízení k volné obloze.
Kromě toho by Apple rád vylepšil tuto funkci i o trochu techničtější vychytávky. Mezi ně má patřit podpora 5G NTN, která má umožnit mobilním vysílačům využívat satelity pro větší pokrytí mobilním signálem, či zveřejnění satelitního API frameworku pro aplikace třetích stran, které umožní vývojářům dobrovolně integrovat satelitní připojení do svých aplikací, nicméně v tomto případě je potřeba poznamenat, že ne všechny funkce a služby budou kompatibilní.
V současné době pravděpodobně neexistují žádné plány na umožnění telefonních hovorů, videohovorů nebo prohlížení webových stránek přes satelit, což tvrdí některé předchozí spekulace. Aktuálně jsou funkce satelitního připojení k dispozici zdarma, avšak pokročilejší funkce by v budoucnu mohly být zpoplatněny.