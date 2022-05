Samsung zahájil výrobu skládaček Fold 4 a Flip 4. Jen letos jich má vzniknout 10 milionů

Segmentu ohebných smartphonů zcela dominuje čebol Samsung, jenž se svými modely Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip 3 trefil do černého. V Soulu ale určitě nechtějí usnout na vavřínech, neboť konkurenti v podobě Motoroly, Oppa, Honoru či Xiaomi nespí a rádi by zaváhání světové jedničky využili ve svůj prospěch. Na vzniku nástupců se spekulovanými názvy Fold 4 a Flip 4 se již usilovně pracuje, alespoň podle serveru The Elec.

Jmenovaný zdroj se opírá o tvrzení lidí přímo ze Samsungu, kteří tvrdí, že masová výroba důležitých součástek pro chystané ohebné smartphony již započala. Ke kompletní montáži by údajně mělo docházet už v polovině června, přičemž do konce roku se plánuje výroba více než 10 milionů kusů obou skládaček dohromady. Rozdělení mezi modely by mělo být přibližně 70 ku 30 procentům ve prospěch véčka, avšak jedná se o pouhou spekulaci – skutečné odhady produkce se dozvíme nejdříve v červenci. Ovšem v případě aktuální generace počítal Samsung s rozdělením produkce na konci roku 2021 v poměru 65 ku 35 procentům ve prospěch Flipu 3.

Na pilno má také divize Samsung Display, která navýšila výrobní kapacity ve vietnamské továrně ze 7 na 10 výrobních linek, od čehož si slibuje výrobu 2 milionů displejů měsíčně. Před tímto navýšením kapacity produkce se množství vyrobených displejů pohybovalo mezi 1,4 až 1,5 miliony kusů měsíčně. Zvýšení produkce se bude jistě hodit, neboť se předpokládá měsíční produkce 1 milionů displejů pro Fold 4 a Flip 4 ke 3. kvartálu letošního roku.