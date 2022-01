Honor Magic V: nejtenčí a nejvýkonnější skládačka na trhu

Společnost Honor dnes představila svůj vůbec první ohebný smartphone. Jmenuje se Honor Magic V a konstrukčně připomíná Samsung Galaxy Z Fold 3; jedná se tedy o poměrně velký telefon, který můžete rozložit do velikosti malého tabletu. Má Honor proti svému slavnějšímu konkurentovi v rukávu nějaké trumfy?

Honor Magic V: nejtenčí ohebný smartphone na trhu

Honor o svém smartphonu hovoří jako o nejtenčí „skládačce“ na trhu, neboť v pase mu naměříte pouze 14,3 mm (v rozloženém stavu 6,7 mm). Nutno však podotknout, že se jedná o kategorii aktuálně dostupných telefonů, takový tři roky starý Huawei Mate X měl v pase pouhých 11 mm. Ten však měl ohebný displej na vnější straně, zatímco představená novinka jej má schovaný uvnitř.

I přes relativně tenké tělo není Honor Magic V žádný drobeček, na váze má 290 gramů, a to se výrobce chlubí použitím prémiových lehkých a pevných materiálů. Zvýšená odolnost vůči vodě se bohužel nekoná, nicméně alespoň kloub by měl ustát i nějaké hrubší zacházení; výrobce slibuje až 10 let výdrže při 50 složeních a rozloženích denně.

Velký telefon nebo malý tablet

Honor Magic V dostal do vínku dva displeje. Vnější je plochý, má úhlopříčku 6,45“, rozlišení 2 560 × 1 080 pixelů, poměr stran 21:9 a obnovovací frekvenci 120 Hz. Zobrazovač se pyšní 100% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 a schopností zobrazit HDR10+ obsah. Potěší i vysoký maximální jas 1 000 nitů.

Zajímavější je bezesporu vnitřní displej. Jedná se o ohebný panel s úhlopříčkou 7,9“ a rozlišením 2 272 × 1 984 pixelů na poměru stran 10:9. I v tomto případě se můžete těšit na přesné vyobrazení barev v gamutu DCI-P3 a podporu HDR10+ obsahu, pouze obnovovací frekvence je snížena na 90 Hz a jas na 800 nitů. Při složení telefonu k sobě obě části doléhají, pouze v místě ohybu má displej kapkovitý tvar, takže se nepřehýbá jako papír.

3 hlavní fotoaparáty a dvě selfie kamerky

V obou displejích najdete otvor pro selfie kamerky s vysokým rozlišením 42 megapixelů, hlavní fotoaparát na zadní straně pak tvoří trojice snímačů s následující konfigurací:

Hlavní 50Mpx fotoaparát s clonovým číslem f/1.9

Sekundární „spektrální“ 50Mpx kamerka se světelností f/2.0

Širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a světelností f/2.2

Prostřední spektrální kamera napomáhá hlavnímu snímači vylepšovat snímky barevně a umožňuje zachycovat detailní snímky i za mlhy. Teleobjektiv se bohužel do sestavy nevešel.

Nejvýkonnější skládačka současnosti

Pod kapotou Honoru Magic V tiká čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, tedy nejvýkonnější mobilní čipset současnosti (ve světě Androidu). Čip se pyšní podporou pokročilé umělé inteligence, kterou využívá prostředí Magic UI do puntíku, ať už v systému při učení návyků uživatele nebo při zpracování fotografií a videí. Nový Snapdragon také disponuje nativní podporou sítí 5G.

V telefonu se nachází duální baterie se souhrnnou kapacitou 4 750 mAh, kterou lze dobíjet výkonem až 66 Wattů. Díky tomu se lze dostat z nuly na 50 procent za pouhých 15 minut. O bezdrátovém nabíjení si bohužel musíme nechat jen zdát, stejně tak i o přítomnosti sluchátkového konektoru nebo čtečky paměťových karet.

Nejnovější Android

Honor Magic V běží na Androidu 12, který je překrytý novou verzí nadstavby Magic UI 6.0. Ta přináší několik zajímavých novinek, z nichž největší je digitální asistent Magic Live. Ten se s pomocí umělé inteligence učí návykům uživatele a přizpůsobuje jim nastavení, doporučení a připomenutí.

Nové prostředí má také vylepšený multitasking, podporuje funkci Honor Sharing pro sdílení displeje, klávesnice či myši, přítomná je i funkce Honor Connect k propojení telefonu s počítačem s Windows. Magic UI 6.0 také obsahuje herní režim pro zvýšení herního výkonu, rychlejší obnovování bezdrátové konektivity a umí lépe využívat paměť RAM pro uchovávání otevřených aplikací.

Cena a dostupnost

Honor Magic V bude dostupný ve třech barevných variantách – černé, stříbrné a oranžové. První má konzervativní vzhled bez výstřelků, pod sklem druhé verze se nacházejí svislé pruhy a oranžový model má záda z veganské kůže. V balení s telefonem najdete dvě 66W nabíječky (jednu klasickou a jednu do auta) a pouzdro vyrobené z optických vláken.

Telefon bude dostupný ve dvou paměťových variantách – 12/256 a 12/512 GB. První přijde na 9 999 CNY (asi 33 800 korun bez DPH), druhá na 10 999 CNY (asi 37 200 korun bez DPH).

Honor Magic V půjde do prodeje nejprve v Číně, a to od 18. ledna. O mezinárodní dostupnosti ještě nebylo rozhodnuto.