Samsung ukázal revoluční displeje. Umí se ohýbat, rolovat a sledovat vaše zdraví

Nové displeje od Samsungu zvládají neuvěřitelné věci

Umí se ohýbat na obě strany nebo 5× zvětšit svoje rozměry

Specialitou je zobrazovač s integrovanými senzory pro sledování zdraví uživatele

V tomto týdnu se v Los Angeles koná akce SID Display Week, které se účastní i Samsung. Korejská firma, která je předním výrobcem OLED panelů, na této události představila hned několik nových technologií, jakých bychom se dříve či později měli dočkat v koncových zařízeních.

Skládací na obě strany

Korejský gigant v letošním roce představí již pátou generaci svých skládacích smartphonů a mluví se o tom, že by mohl uvést na trh i ohebné zařízení o větší úhlopříčce, které se ohýbá nadvakrát. Samsung by u tohoto typu zařízení mohl použít svůj nový displej Flex In & Out, který se umí ohýbat na obě strany.

Korejci na SID Display Week demonstrovali schopnosti tohoto panelu na prototypu skládacího telefonu s 360° kloubem, který umožňuje ohýbat displej jak dovnitř, tak ven. Díky tomuto řešení by odpadla nutnost instalovat do telefonu sekundární displej – jeho funkci by obsloužila polovina toho ohebného. Na druhou stranu fotografování by bylo možné pouze při rozevřeném zařízení.

Velký a rolovací

Další displej, který Samsung představil, nese označení Rollable Flex. Jedná se o rolovací OLED panel, který překvapí především svým velkým rozsahem. Dosud jsme byli zvyklí, že displeje u prototypů rolovacích zařízení zvětší svoji plochu sotva o polovinu, prototyp od Samsungu se ale umí zvětšit až pětkrát – jeho výška se může pohybovat mezi 49 – 254,4 milimetry. Ze smartphonu by se tak rázem mohl stát tablet s 12,4″ displejem.

Čtečka otisků přes celou obrazovku

Poslední technologickou novinkou je Sensor OLED, který se neohýbá, ani neroluje, ale přesto přináší zajímavou specialitu – celou plochu zobrazovače lze využít jako čtečku otisků prstů nebo dokonce jako zdravotní senzor.

Samsung do každého jednotlivého pixelu zabudoval technologii snímání světla, díky které zobrazovač umí po celé své ploše číst otisky prstů, a dokonce prosvětlovat prst k získávání informací o uživatelově zdraví – Korejci hovoří o snímání krevního tlaku, srdečního tepu a hladiny stresu. Displej navíc dokáže tyto informace získávat z více míst najednou, čím více prstů uživatel přiloží, tím mají být výsledky přesnější.

Kdy se tento panel objeví v koncových zařízeních, Samsung neprozradil.