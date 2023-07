Samsung to s mobilními čipy myslí vážně. Za pár let přejde na 1,4nm proces

Samsung oznámil budoucí plány své čipové divize

Do dvou let zahájí sériovou výrobu 2nm čipů

Dva roky na to přejde na 1,4nm proces

V těchto dnech probíhá v jihokorejském Soulu událost Samsung Foundry forum, na které Samsung představuje své budoucí novinky v oblasti mobilních čipů. Přestože mobilní čipové sady Exynos nejsou aktuálně na výsluní, korejský gigant má v plánu investovat do výzkumu a vývoje obrovské prostředky, a zdokonalovat výrobu nejen pro pokrytí svojí potřeby, ale také pro ostatní odběratele.

Za dva roky dva nanometry

Samsung se pochlubil, že má v plánu zahájit v roce 2025 sériovou výrobu 2nm mobilních čipů. Díky modernějšímu výrobnímu procesu by měly tyto čipy nabídnout o 12 procent vyšší výkon a o 25 procent lepší energetickou účinnost. Oproti současným 3nm čipům, které Samsung uvedl na trh v minulém roce, by měla fyzická velikost klesnout o 5 procent.

Samsung chce 2nm proces použít nejprve u mobilních čipových sad, v roce 2026 jej pak chce využívat i při produkci vysoce výkonných čipů pro servery a počítače. V roce 2027 s ním pak Korejci počítají do automobilového průmyslu. Ve stejném roce plánuje Samsung postupný přechod na 1,4nm proces, zde však zatím žádné další detaily neznáme.

I nové generace výrobních procesů od Samsungu by měly využívat současnou technologii GAA (Gate All Around), která umožňuje měnit velikost kanálů jednotlivých nanovrstev ve vnitřní struktuře čipu ke zvýšení výkonu a energetické efektivity.

Samsung rovněž oznámil, že plánuje víc než 7× navýšit výrobní prostory přidáním nových výrobních linek v továrnách v Jižní Koreji a Spojených státech. V druhé polovině letošního roku má být spuštěna sériová výroba mobilních a dalších čipů v korejském Pyeontaeku, na konci roku pak má být dokončena výstavba nové linky americkém Texasu. Zde by měla být výroba zahájena v druhé polovině příštího roku.

Samsung je aktuálně druhým největším výrobcem čipů na světě, jedničkou je tchajwanská společnost TSMC, která rovněž plánuje přejít na 2nm proces v roce 2025. Už letos bychom se od TSMC měli dočkat prvních 3nm mobilních procesorů – jednak čipsetu Apple A17 Bionic v chystaných iPhonech 15 Pro a 15 Pro Max, a pravděpodobně i čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který bude pohánět příští vlajkové smartphony a Androidem.