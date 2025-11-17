Samsung Smart M9 recenze: chytrý monitor, který změní váš pracovní stůl

- Když chcete to nejlepší od Samsungu, sáhnete po monitoru Smart M9
- Ten nabídne nejen operační systém Tizen, ale především špičkový panel a hromadu technologií
- Za cenu 38 990 korun si ale jeho pořízení dvakrát rozmyslíte
Práce s monitorem je běžnou součástí každodenního života většiny z nás. Ať už jde o pilování excelových tabulek, úpravu fotografií, psaní delších textů či hraní her, na větší obrazovce se zkrátka tyto činnosti dělají o poznání lépe než na menších displejích notebooků. Monitory jsou sice užitečné nástroje, avšak mají také jednu nepříjemnou vlastnost – pokud nemáte nějaké vstupní zařízení, jde jen o velký černý panel bez využití. To chce změnit Samsung se svými chytrými monitory, mezi které patří také námi testovaný Smart Monitor M9.
Design a zpracování
Hodnotit design u monitorů je poměrně obtížné, neboť jde z větší části o displej a stojan. To návrhářům moc prostoru k vyřádění nedává, a pokud si nelibujete v ostrých liniích herních monitorů, budete patrně vyhledávat elegantní minimalismus. Ten vám Samsung Smart M9 určitě nabídne – na přední straně najdete relativně tenké rámečky (na horní a spodní hraně jsou mírně tlustší, především kvůli webkameře a symetrii), stojan je šedý, elegantní a není na něm nic extra zajímavého, což ale musím pochválit.
Samotný panel monitoru je velmi tenký a lehký, což se na papíře zdá jako velmi dobrá kombinace. V praxi jsem se ale setkal s drobností, která mě u těžších monitorů netrápila. Konkrétně se jedná o drobné kymácení monitoru při psaní na klávesnici notebooku. Sice se jedná jen o drobný pohyb, avšak monitor má tendenci se kymácet i při mírnějších otřesech. Nejedná se o žádnou zásadní překážku pro používání a během delšího užívání si na tuto skutečnost pravděpodobně zvyknete, avšak u monitoru s cenou atakující 40 tisíc korun je potřeba při výběru brát v potaz i drobné detaily, které mohou mít z dlouhodobého hlediska negativní vliv na používání.
Zklamání musím vyjádřit také s ohledem na použité materiály. Samsung sice použil kov, nicméně ten alespoň na mě nepůsobí ani trochu prémiovým dojmem. Vzhledem k tomu, že vám většinu času bude monitor stát na jednom místě a použití dražších materiálů by citelně zvedlo váhu, dá se tento ústupek pochopit, nicméně šťastný jsem z něj rozhodně nebyl. Když už jsem zmínil rozměry, ty jsou 71,7 × 60,2 × 20 centimetrů a hmotnost se zastavila na vysokých 8,4 kilogramech. Pro uchycení na stěnu je k dispozici VESA uchycení 100 × 100.
Parametry a funkce
Monitor sice žádný velký krasavec není, ale kvůli tomu si jej přeci jen nepořizujeme. Hlavním tahákem je bezesporu 32″ QD-OLED matný panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů) a to bez zakřivení a s poměrem stran 16:9. Obnovovací frekvence je 165 Hz, odezva 0,03 ms, maximální jas 250 cd/m², nativní kontrast kontrast 1000000:1, nechybí podpora FreeSync Premium a G-Sync, Flicker-free či HDR10+. Přítomna je také úprava Glare Free, která snižuje odrazy světla o 54 % v porovnání s běžnou antireflexní fólií.
Ať se na displej dívám z jakého úhlu chci, je zkrátka fenomenální – Samsung panely umí a tohle je patrně to nejlepší, co můžete v rámci kancelářských monitorů chtít, a to jak na práci, hry nebo sledování filmů. K tomu napomáhá třeba certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 či Pantone Validated, jež slibuje věrnou reprodukci více než 2 100 barev a 110 odstínů pleti, čímž oživuje obsah přesně podle záměru jeho tvůrců. Samozřejmostí je také pokrytí barevného prostoru sRGB z 99 %. Jinými slovy se jedná o skvělý univerzální monitor pro různé druhy činností,
Pochvalu si zaslouží také portová výbava. Najdeme zde DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C 2.2 s podporou Power Delivery až 90 W, dvojici USB-A 2.0 a také zámek Kensington. Z bezdrátové výbavy se můžete spolehnout na Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.2, což je sice mírné zklamání, na druhou stranu to ale pro potřeby monitoru stačí. Horní hranu okupuje také 12Mpx webkamera pro videohovory, kterou pochopitelně doprovází i mikrofon. O zvuk se stará 10W reproduktor s Adaptive Sound Pro a nutno říci, že na monitor hraje opravdu kvalitně. Má relativně silné basy, dobré středy a snesitelné výšky.
Co se týče napájení, spoléhá se monitor na AC 100 – 240 V (50/60 Hz) s maximální spotřebou 240 W (typická spotřeba 55,4 W, energetická třída G) a roční spotřebu 81 kWh za rok. Někdo by mohl mít obavy také z přehřívání – aby tomu Samsung zabránil, integroval do monitoru pulzující tepelnou trubici, která uvolňuje chladící kapalinu až 5× efektivněji než tradiční grafit, přičemž na pomoc si k tomu pochopitelně bere pokročilé algoritmy. Co potěší, je také rozpoznání statických prvků na obrazovce, které monitor automaticky ztlumí, aby omezil vypalování obrazu.
Chytré funkce
Co dělá tento monitor zajímavým a odlišuje jej od značné části konkurence, je to, že jej můžete využívat i v případě, kdy k němu nemáte připojený žádný zdroj obrazu. Samsung Smart M9 je totiž chytrý monitor, který využívá služeb operačního systému Tizen, navíc s přislíbenou až 7letou podporou. Pokud jste někdy měli tu čest s chytrou televizí od Samsungu, nebudete se muset dlouho rozkoukávat – ačkoli systém pro monitory vypadá trochu jinak, v jádru ihned poznáte, kam a pro co sáhnout.
K ovládání máte v balení připravený dálkový ovladač, který vychází z jednotného designového jazyka jihokorejského giganta. Minimum tlačítek a jemné vroubkování potěší, stejně jako propojení skrze Bluetooth (s možností využití infračerveného portu) a také nabíjení pomocí USB-C. To ale teoreticky nemusíte nikdy využít, neboť se na zadní straně nachází také solární panel, skrze který můžete ovladač taktéž dobíjet.
Zpátky ale k Tizenu. Ten má k dispozici celou řadu aplikací, díky čemuž může Samsung Smart M9 fungovat také jako obdoba chytré televize. Vzhledem k ceně se ale nicméně jedná stále spíše o doplňkovou funkci, neboť si nedovedu představit, že by si někdo Samsung Smart M9 koupil primárně jako televizor. Z pohledu aplikací vám patrně nic zásadního chybět nebude – jsou zde prakticky všechny myslitelné streamovací služby. Na zahraničních trzích můžete monitor využít také jako odlehčenou herní konzoli, v Česku ale máte bohužel smůlu. Samotný systém je pak rychlý a svižný, nikde na nic nečekáte.
Jak je dobrým zvykem, chybět nemůže ani umělá inteligence. Technologie 4K AI Upscaling Pro využívá specializovaný procesor NQM AI, který se stará o zvýšení rozlišení videí bez toho, aby utrpěla kvalita. AI Picture Optimizer má naproti tomu na starosti přizpůsobení obrazu pro různé situace, jako je třeba sledování filmů, hraní her či práce s dokumenty. AI také pomáhá s aktivním zesílením hlasu, což oceníte nejen při videohovorech (které jsou na monitor poměrně kvalitní), ale také třeba při sledování sportovních přenosů.
Monitor Samsung Smart M9 se může velmi snadno stát jedním ze středobodů vaší chytré domácnosti postavené na platformě SmartThings, a to díky pohodlné integraci. Obavy nemusíte mít ani o zabezpečení, neboť zde najdeme Samsung Knox. Pro pracovní využití jistě oceníte také zabudované aplikace Microsoft 365, díky čemuž není pro jejich využití nutné sahat po notebooku. V rámci ekosystému Samsungu využijete také třeba funkci Multi Control, která umožní přesouvat dokumenty a obrázky mezi různým zařízeními. I v rámci ekosystému od Applu dává monitor smysl, a to díky podpoře AirPlay.
Samsung Smart M9 jsem testoval v rámci různých scénářů, a to ať při hraní her, sledování sportovních přenosů, práci s více okny (například při psaní této recenze) či při úpravě fotografií. Ať už jsem na Samsung Smart M9 vrhnul jakoukoli práci, monitor vše ustál s přehledem, ať jsem ho používal chvíli, nebo i dlouhé hodiny.
Závěrečné hodnocení
Chytrý monitor Samsung Smart M9 je nekorunovaným králem své kategorie. Kvalita panelu, dobré reproduktory a webkamera, pokročilé funkce, využití umělé inteligence, chytrý operační systém Tizen či integrace do chytré domácnosti jihokorejského giganta, to vše z něj dělá jedničku ve svém oboru, na které se hledají chyby jen těžko. Minusem je snad jen trochu fádní design a použité materiály, ale ty monitoru časem odpustíte. Pokud se přenesete přes cenu 38 990 korun, což rozhodně není málo, bude vám Samsung Smart M9 oddaně sloužit bez sebemenšího zaškobrtnutí.
Samsung Smart Monitor M9
Design a zpracování9.0/10
Kvalita obrazu9.9/10
Konektivita9.2/10
Chytré funkce9.5/10
Klady
- špičková kvalita panelu
- bohatá portová výbava
- operační systém Tizen
- pokročilé technologie chlazení
- užitečné AI funkce
Zápory
- vyšší cena
- materiály nepůsobí prémiovým dojmem
- má tendenci se kymácet