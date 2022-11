Samsung se do toho pořádně obul! Android 13 poslal na dalších 8 telefonů

Z hlediska softwarové podpory patří ve světě Androidu na absolutní špičku Samsung. Vydává pravidelné aktualizace pro obrovské množství zařízení, a mnohdy i delší dobu, než kdejaká konkurence. A špatně na tom není korejská firma ani s rychlostí vydávání updatů – zatímco většina výrobců smartphonů teprve pomalu registruje, že vyšel Android 13, Samsung už má aktualizovanou aktuální vlajkovou řadu Galaxy S22 a pomalu vypouští update pro předchozí generace.

Podle zjištění serveru SamMobile aktuálně novou verzi systému získávají následující telefony:

Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra

Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra

Galaxy Note 20 a 20 Pro

Dostupnost updatu hlásí uživatelé z některých evropských zemí, avšak oproti řadě Galaxy S22 zřejmě probíhá aktualizace ve vlnách – na našem redakčním Galaxy S20 Ultra se zatím update neobjevil. V jeho případě by se mělo jednat o poslední verzi operačního systému Android, který dostane.

Android 13 a prostředí One UI 5 přináší širší možnosti uživatelských úprav, funkci spojování více widgetů do jednoho, lepší spolupráci s chytrou elektronikou, přehlednější nabídku zabezpečení apod. Podrobněji jsme se novinkám v One UI 5 věnovali v tomto článku. Samsung má s One UI 5.0 velké plány, do konce letošního roku chce mít aktualizovanou většinu svého aktuálního portfolia – na oficiální harmonogram se můžete podívat zde.