Samsung Galaxy S22 dostává Android 13 (One UI 5). Update je dostupný i v ČR

Po týdnech testování Samsung konečně vydává finální verzi Androidu 13 pro svoji jarní modelovou řadu Galaxy S22. Kompletní trojice Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra se může těšit nejen na novinky, které upekl Google, ale i na spoustu vylepšení od Samsungu v rámci prostředí One UI 5.0.

Nový firmware nese označení S90xBXXU2BVJA, má velikost 2,8 GB a je – což našince bude zajímat nejvíce – dostupný na modelech s čipsety Exynos 2200, které se prodávají v Evropě. My můžeme potvrdit dostupnost na našem redakčním Galaxy S22+. Vyvolání aktualizace provedete standardně v Nastavení – Aktualizace softwaru – Stáhnout a nainstalovat.

Android 13 a One UI 5 přináší širší možnosti uživatelských úprav, funkci spojování více widgetů do jednoho, lepší spolupráci s chytrou elektronikou, přehlednější nabídku zabezpečení apod. Podrobněji jsme se novinkám v One UI 5 věnovali v tomto článku.

Samsung si naplánoval vydání One UI 5 na stejný den, kdy Apple uvede iOS 16.1. Majitelé iPhonů si ale budou muset počkat až do dnešní 19. hodiny.