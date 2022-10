Máme oficiální přehled novinek v One UI 5.0. Kdy Samsung začne s aktualizacemi?

Samsung si letos s aktualizací telefonů na Android 13 pořádně pospíší

Novinky budou spíše kosmetické

Které modely se dočkají jako první?

Vybrané smartphony Samsung se mohou již v příštích týdnech těšit na systém Android 13 zahalený do nové verze prostředí One UI. Korejský výrobce na své vývojářské konferenci oficiálně odhalil stěžejní novinky i oznámil, jaké telefony se jich dočkají jako první.

Zamykací obrazovka na přání

One UI 5 dostane po vzoru iOS zbrusu novou zamykací obrazovku, která uživateli dovolí větší množství vlastních úprav – přizpůsobit si půjde tapetu, vzhled hodin i paletu barev. Na zamykací obrazovku půjde nastavit několik fotografií nebo videí, přičemž při každém rozsvícení obrazovky se zobrazí jedno z nich.

Samsung se také pokusí o to, aby se váš telefon co nejvíce přizpůsoboval vašemu životnímu stylu. Díky funkci Rutiny půjde dopodrobna nastavit chování telefonů v různých situacích – v práci, doma, během sportování, při řízení automobilu apod. Tímto způsobem půjde zautomatizovat prakticky cokoliv. Jdete cvičit? Můžete si nastavit spuštění libovolného playlistu v hudební aplikaci. Jdete spát? Můžete si nastavit zapnutí módu Nerušit a utlumit obrazovku. Potřebujete klid na práci? Můžete omezit notifikace pro různé aplikace. Nastavení rutin má být velmi jednoduché, probíhat bude pomocí otázek a odpovědí.

Bixby za vás vyřídí telefonní hovor

Vylepšení se dočká i asistent Bixby. Nová funkce Bixby Call například umí vyřizovat telefonní hovory, aniž byste vůbec museli promluvit – hlas volající strany dokáže převést na text, a naopak váš psaný text přehraje volajícímu jako hlas. To se může hodit ve chvílích, kdy nemůžete mluvit, ať už v rušném prostředí (například na koncertě), nebo během pracovní porady. Tato funkce bude bohužel zpočátku dostupná pouze v korejštině, od začátku roku 2023 i v angličtině.

Lehkých úprav se dočká i grafika uživatelského prostředí: ikony mají být jednodušší a výraznější, stejně tak mají být vyladěná i barevná schémata. Očekávat můžeme i přehlednější seznam notifikací, a to včetně přesnějších tlačítek pro přijetí a odmítnutí hovoru.

Superwidgety

Novinkou budou i skládané widgety, kdy si v rámci jednoho okýnka můžete přepínat informace z více widgetů, díky čemuž lze ušetřit místo na domovské obrazovce. One UI 5 vám navíc bude widgety inteligentně navrhovat, a to na základě vaší aktivity.

Usnadněno bude i samotné používání systému. Z obrázků například půjde extrahovat text s možností následného vložení do libovolného textového pole. Takto půjdou například „vyzobávat“ telefonní čísla z vizitek nebo zaznamenávat otvírací dobu do poznámkového bloku.

Spolupráce se třetími stranami

Nová bude i nabídka Connected Devices, která bude sdružovat veškeré funkce související s externími zařízeními: Rychlé sdílení, Smart View nebo Samsung DeX. K dispozici bude i automatické přepínání sluchátek Galaxy Buds mezi více zařízeními.

Samsung při vývoji One UI 5 spolupracoval i se třetími stranami – s Googlem na platformě Health Connect, která by měla vývojářům poskytnout širší možnosti při komunikaci s nositelnou elektronikou, a s Microsoftem na snadnějším propojení telefonů se systémem Windows pomocí QR kódu. Kromě toho se můžeme těšit i na vylepšenou kontinuitu mezi aplikacemi – když si na počítači spustíte PowerPointovou prezentaci, můžete v ní pokračovat na telefonu.

Pořádek Samsung udělá i v zabezpečení telefonu. Pro přehlednost dojde ke sloučení sekcí Soukromí a Zabezpečení, kromě toho bude součástí One UI 5 nové upozornění na panelu sdílení, které bude varovat před sdílením citlivých informací, například fotografií platebních nebo identifikačních karet.

Na prvních smartphonech ještě tento měsíc

Samsung si letos s aktualizacemi svých smartphonů pospíší. Android 13 s prostředím One UI 5 dorazí už tento měsíc na modelovou řadu Galaxy S22. Veřejný beta test v současnosti probíhá i na modelových řadách Galaxy S21, S20, Note 20 a A52 a také na skládačkách Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3. Tyto telefony by se tak mohly dočkat nové verze Androidu ještě do konce letošního roku.