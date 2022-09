One UI 5.0 míří na další Samsungy. K testování už nepotřebujete vlajkový model

Samsung chce ještě do konce letošního roku stihnout aktualizaci vybraných smartphonů na Android 13. Které to budou, prozrazuje oficiální beta program, ve kterém lze Android 13 a prostředí One UI 5.0 testovat. Dosud do něj byly zařazené poslední dvě generace vlajkových lodí Galaxy S21 a S22, k nim nyní přibývají další. A vůbec poprvé došlo i na střední třídu.

Dočkal se Galaxy A52 i řada Galaxy S20

V minulém týdnu byl do beta programu zařazen loňský bestseller Galaxy A52, jako první si na něm mohli nové prostředí vyzkoušet v Indii. V případě Galaxy A52 se jedná o překvapivý krok, neboť Samsung nečekaně upřednostnil starší model před novějším Galaxy A53 z dubna letošního roku.

Testovat nové prostředí mohou rovněž majitelé smartphonů řady Galaxy S20, dostupnost beta verze One UI 5.0 hlásí jejich uživatelé z Jižní Koreje. I když se s tím původně nepočítalo, i tato generace vlajkových lodí Samsungu se možná dočká ostré verze ještě do konce letošního roku.

V případě řady Galaxy S20 se bude jednat o poslední velký systémový update – poté tyto telefony budou dostávat už jen bezpečnostní záplaty. Naopak modelové řady Galaxy S21 a S22 mají před sebou ještě dlouhý život – Samsung u nich slibuje čtyři roky velkých systémových aktualizací a pátý bonusový rok, kdy bude dodávat bezpečnostní záplaty.