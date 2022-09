Samsung a Android 13: tyto telefony se ještě letos dočkají aktualizace

Google před nedávnem vydal finální verzi Androidu 13. Výrobci smartphonů aktuálně nový systém testují a přidávají do něj vlastní vylepšení. Platí to i pro korejský Samsung, který Android 13 balí do vlastního kabátku s názvem One UI 5.0. V současné době je možné toto spojení testovat na smartphonech řad Galaxy S21 a Galaxy S22. Stihnou finální verze letošek?

Podle zjištění serveru SamMobile si Korejci v letošním roce s aktualizacemi pořádně pospíší – hotový Android 13 s prostředím One UI 5.0 údajně zvládnou vydat nejen pro zmíněné řady Galaxy S21 a S22, ale i na poslední dvě generace svých ohebných smartphonů, tedy Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4 včetně jejich loňských předchůdců. Ty přitom teprve nedávno obdržely update na One UI 4.1.1, který má základy v „tabletovém“ Androidu 12L. Výčet uzavírá Galaxy A53, který by se měl dle SamMobile stát jediným nevlajkovým Samsungem aktualizovaným na Android 13 ještě letos.

Samsung zejména u svých posledních smartphonů slibuje dlouhou softwarovou podporu vybrané modely mají dostat až 4 velké aktualizace operačního systému. Firma má navíc poměrně široké portfolio zařízení, takže pro ni rozhodně nebude jednoduché udržovat své telefony a tablety aktuální. Proto je poměrně důležité, že se podaří alespoň část aktualizovat ještě letos.