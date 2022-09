One UI 5 beta přichází i na řadu Galaxy S21. Dorazí finální verze ještě letos?

Android 13 je oficiálně venku teprve dva týdny. Zatím jej tak lze provozovat pouze na podporovaných smartphonech Google Pixel. Na telefony ostatních značek dorazí později, na některých zařízeních jej lze alespoň testovat v rámci beta verze. Do této privilegované skupiny se nově řadí i rodina Samsung Galaxy S21.

Není to tak dávno, co Samsung spustil beta program u aktuální vlajkové řady Galaxy S22, a už do něj zapojuje také o rok starší generaci. Android 13 zahalený do prostředí One UI 5 si mohou prozatím stáhnout členové programu Samsung Members v Jižní Koreji a ve Velké Británii. Update je tam dostupný pro všechny modely řady a vyžaduje stažení zhruba 2 GB dat.

One UI 5 přináší spoustu novinek jak od Googlu, tak od Samsungu. Těšit se můžete například na složené widgety, možnost nastavit si pro každý kontakt zvlášť libovolné pozadí, zvolit si pro každou aplikaci jiný jazyk nebo upravovat kolekce tapet na zamykací obrazovce. Telefony Samsung se rovněž po aktualizací dočkají podrobnějšího nastavení zvuků a vibrací či schopnosti „vyzobávat“ text přímo z pořízených fotografií. Aplikace fotoaparátu se dočkala snadnějšího zoomování jedním prstem a nabízí též snazší přechod do režimu klasického focení.

Samsung rovněž upravil vzhled notifikací a rychlých přepínačů. Vylepšil i vyhledávání v aplikaci Moje soubory. Režim DeX se dočkal vylepšeného multitaskingu a podpory více gest i klávesových zkratek. Nesmí chybět ani nové standardní emoji a AR emoji, nebo možnost vytvářet z libovolných obrázků nálepky. Došlo i na zjednodušení ovládání funkce Bixby Routines.

Dá se předpokládat, že beta verzí One UI 5 vyjde před vydáním té ostré ještě několik, avšak existuje naděje, že se minimálně řady Galaxy S22 a S21 dočkají aktualizace ještě před koncem letošního roku.