Samsung se utrhl ze řetězu. Do konce roku stihne nasadit Android 13 na tři desítky zařízení

Samsung v tomto týdnu aktualizoval na Android 13 (One UI 5) svoji vlajkovou řadu Galaxy S22 a vzápětí zveřejnil harmonogram aktualizací pro své další smartphony i tablety. Nutno podotknout, že korejská firma v této oblasti začíná hrát svoji vlastní ligu – zatímco u ostatních (pochopitelně vyjma Applu a Googlu) se na nové verze systému čeká dlouhé měsíce, jmenovaný čebol stihne ještě do konce letošního roku aktualizovat víc než tři desítky modelů. V lednu pak bude v podobném tempu pokračovat.

Listopad 2022

Galaxy Z Fold 3 a 4

Galaxy Z Flip 3 a 4

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra

Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra

Galaxy Tab S7/S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Prosinec 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE / S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum / Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump / Jump 2

Leden 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Tento „jízdní řád“ je platný pro Jižní Koreu, ale je možné, že bude do jisté míry platit globálně, koneckonců aktualizace řady Galaxy S22 dorazila do České republiky v první možný den.

Android 13 a One UI 5 přináší širší možnosti uživatelských úprav, funkci spojování více widgetů do jednoho, lepší spolupráci s chytrou elektronikou, přehlednější nabídku zabezpečení apod. Podrobněji jsme se novinkám One UI 5 věnovali v tomto článku.