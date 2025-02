Samsung přichází s technologickou novinkou! E-Paper displej, který šetří energii i přírodu

Samsung ukázal 75palcový E-Paper displej, který spojuje ekologii s moderní technologií

Tento technologický kousek získal prestižní ocenění a veřejnost o něj projevila obrovský zájem

Je šetrný k životnímu prostředí a nespotřebovává téměř žádnou energii

Představte si svět, kde velké digitální displeje nezáří do noci jako vánoční stromečky, a přitom stále zobrazují jasné a syté barvy. Svět, kde digitální reklamy, informační tabule nebo dokonce čtečky knih nevyžadují neustálé připojení k elektřině. Zdá se to jako sci-fi? Samsung opět ukazuje, že budoucnost už klepe na dveře.

E-Paper dokáže šetřit energie i životní prostředí

Velmi spekulovaný 75palcový E-Paper displej přináší do technologického světa něco speciálního. Tento obrovský, barevný a energeticky úsporný panel má potenciál zásadně změnit vnímání digitálního zobrazování. A odborná veřejnost si toho všimla. Tento inovativní kousek technologie si dokonce odnesl i prestižní ocenění a právem vzbudil obrovský rozruch.

Samsung Showcases Color E-Paper and AI Signage Solutions at ISE 2025https://t.co/VF9xVXTPmC — Samsung Electronics (@Samsung) February 4, 2025

Oproti LCD nebo OLED obrazovkám je tento technologický kousek šetrný ke spotřebě energie a dokáže udržet zobrazovaný obsah. V praxi to znamená, že poté, co se na něm objeví obrázek nebo text, zůstane tam do jeho aktualizace. Už nebudete muset řešit neustále blikání nebo vysoké náklady na provoz. Jen čistý a úsporný obraz, který šetří elektřinu i životní prostředí.

A teď si to představte v praxi: velké digitální reklamy, jízdní řády a informační tabule v nemocnicích nebo školách. Všechny tyto prvky mohou díky této technologii fungovat efektivněji a udržitelněji.

[Photo] An Inside Look at ISE 2025: Samsung Presents Color E-Paper and the Future of Commercial Displayshttps://t.co/yx0g7gOXM0 — Samsung Electronics (@Samsung) February 7, 2025

Možná jste slyšeli o E-Paper technologii z čteček knih, jako je Kindle. Ale tohle je něco trochu jiného. Displej zvládne zobrazit až 60 000 barev. Pravda, že nejsou tak zářivé jako na klasických displejích, ale pro informační tabule, interaktivní displeje nebo ekologické reklamy je to ideální řešení.

Navíc si představte tu úsporu energie. Současné digitální reklamy doslova „hltají“ elektřinu. Velká LED obrazovka v centru města dokáže údajně spotřebovat tolik proudu, že byste za to mohli provozovat menší domácnost. S E-Paperem by se tento problém mohl stát minulostí.

E-Paper ještě není zcela hotový

Možná si teď říkáte: „Skvělé, ale kde to budu moct vidět?“ Pravdou je, že je Samsung zatím na začátku. Ale už teď je jasné, že touto technologií nastavil nový standard a další firmy ho budou v blízké budoucnosti následovat.

A kdo ví? Možná se brzy dočkáme i změny v čtečkách knih. Co kdyby Samsung přinesl vlastní barevný e-ink reader s podporou stylusu? Možná by to byla ta správná konkurence pro zmíněný Kindle, kterou knižní svět potřebuje.